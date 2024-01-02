莫斯科行動影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.25 上映
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《莫斯科行動》於1.25 在香港上映！《莫斯科行動》由劉德華, 張涵予, 黃軒, 文詠珊主演，東方新地為你整合《莫斯科行動》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《莫斯科行動》7大入場前必看重點
《莫斯科行動》重點一丨電影詳情
《莫斯科行動》重點二丨劇情簡介
《莫斯科行動》重點三丨莫斯科行動影評
《莫斯科行動》重點四丨電影預告
《莫斯科行動》重點五丨預告片段曝光
《莫斯科行動》重點六丨電影彩蛋
《莫斯科行動》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《莫斯科行動》重點一丨電影詳情
|《莫斯科行動》電影詳情
|名稱
|莫斯科行動 (Moscow Mission)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|邱禮濤
|主演
|劉德華, 張涵予, 黃軒, 文詠珊
|片長
|1小時38分
|級別
|IIB 級
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2024年1月25日, Thu (公映)
《莫斯科行動》重點二丨劇情簡介
莫斯科行動劇情講述在90年代初這個生猛時代，中俄國際列車特殊的“法律真空地帶”，罪惡的慾望被無限放大。 劫匪將滿載著貨品和現金的列車洗劫一空，強暴無辜婦女，囂張無度、罪惡滔天。 張涵予飾演的警員崔振海，帶領小隊出國辦案，面臨著史無前例的難題：這是中國員警第一次出國辦案，沒有經驗可借鑒，而且他們不能攜帶槍支，只能喬裝成商人暗中調查。 面對這樣無惡不作的劫匪，警隊們又有幾成把握？
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《莫斯科行動》重點三丨莫斯科行動影評
影評有待更新
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《莫斯科行動》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《莫斯科行動》重點五丨預告片段曝光
《莫斯科行動》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有莫斯科行動彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《莫斯科行動》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《莫斯科行動》劇情大綱是什麼？
《莫斯科行動》描述在90年代初這個生猛時代，中俄國…詳情請看
《莫斯科行動》演員角色包括誰？
《莫斯科行動》演員角色包括劉德華, 張涵予, …詳情請看
圖片來源：莫斯科行動電影劇照