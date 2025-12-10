萬王之王 (粵語版)影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.20上映
廣告
萬王之王 (粵語版)影評｜《萬王之王 (粵語版)》於12.20在香港上映！東方新地為你整合《萬王之王 (粵語版)》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
萬王之王 (粵語版)影評｜入場前7大必看劇情
《萬王之王 (粵語版)》必看一丨電影詳情
《萬王之王 (粵語版)》必看二丨劇情簡介
《萬王之王 (粵語版)》必看三丨《萬王之王 (粵語版)》影評
《萬王之王 (粵語版)》必看四丨電影預告
《萬王之王 (粵語版)》必看五丨預告片段曝光
《萬王之王 (粵語版)》必看六丨電影彩蛋
《萬王之王 (粵語版)》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《萬王之王 (粵語版)》必看一丨電影詳情
|《萬王之王 (粵語版)》電影詳情
|名稱
|萬王之王 (粵語版) (The King of Kings Movie)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|張誠浩
|主演
|配音: 朱栢康,鄭秀文,鄭進希,王祖藍,岑麗香,孫耀威,蔣志光,李璧琦
|片長
|1小時41分
|級別
|I 級
|語言
|粵語
|上映
|2025年12月20日, Sat (公映)
《萬王之王 (粵語版)》必看二丨劇情簡介
狄更斯 (朱栢康聲演) 那頑皮好動的小兒子華特 (鄭進希聲演)，最喜歡聽關於「王」的傳奇故事。某夜，狄更斯的太太嘉芙蓮 (鄭秀文聲演) 請他講一個「王」的睡前故事給兒子聽，他便娓娓道來「萬王之王」的故事——關於耶穌的一生及奇蹟。隨著父親的敘述，華特展開了一段奇幻旅程：彷彿化身為第一世紀的見證者，親眼旁觀歷史瞬間；有時更進入情景之中，與耶穌同行。他們見證奇蹟，體驗耶穌的試煉與背叛，直到耶穌被釘十字架前，展現出最偉大的愛。打破多項票房記錄，全球口碑滿瀉——《萬王之王》邀請觀眾用最純真的小童視角，重溫人類歷史上最偉大的故事，在希望、愛與救贖的光芒中，觸摸心靈深處的永恆力量。
《萬王之王 (粵語版)》必看三丨萬王之王 (粵語版)影評
影評有待更新
回到目錄
《萬王之王 (粵語版)》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《萬王之王 (粵語版)》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《萬王之王 (粵語版)》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有萬王之王 (粵語版)彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《萬王之王 (粵語版)》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看萬王之王 (粵語版)上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：萬王之王 (粵語版)電影劇照