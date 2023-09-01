蒼鷺與少年

蒼鷺與少年影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.21 上映

電影影評
東方新地

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《蒼鷺與少年》於12.21 在香港上映！東方新地為你整合《蒼鷺與少年》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《蒼鷺與少年》7大入場前必看重點

《蒼鷺與少年》重點一丨電影詳情
《蒼鷺與少年》重點二丨劇情簡介
《蒼鷺與少年》重點三丨蒼鷺與少年影評
《蒼鷺與少年》重點四丨電影預告
《蒼鷺與少年》重點五丨預告片段曝光
《蒼鷺與少年》重點六丨電影彩蛋
《蒼鷺與少年》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《蒼鷺與少年》重點一丨電影詳情

《蒼鷺與少年》電影詳情
名稱 蒼鷺與少年 (The Boy and The Heron)
片種 動畫,冒險,劇情
編劇
導演 宮﨑駿
主演
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2023年12月21日, Thu (公映)
蒼鷺與少年電影劇照
蒼鷺與少年 （圖片來源：蒼鷺與少年電影劇照）

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《蒼鷺與少年》重點二丨劇情簡介

蒼鷺與少年劇情講述日本二戰時期，少年「真人」被神秘蒼鷺引導至魔幻世界，展開一場奇幻歷險。
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《蒼鷺與少年》重點三丨蒼鷺與少年影評

觀眾總評分：7.6/10影評有待更新
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《蒼鷺與少年》重點四丨電影預告

蒼鷺與少年預告講述年屆82歲的宮﨑駿耗時長達7年最新力作《蒼鷺與少年》，沿襲宮﨑駿與吉卜力工作室過往的魔幻題材。
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《蒼鷺與少年》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《蒼鷺與少年》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有蒼鷺與少年彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蒼鷺與少年》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：蒼鷺與少年電影劇照

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