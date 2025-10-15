藤本樹17-26 PART.1影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.17上映
廣告
藤本樹17-26 PART.1影評｜《藤本樹17-26 PART.1》於10.17在香港上映！東方新地為你整合《藤本樹17-26 PART.1》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
藤本樹17-26 PART.1影評｜入場前7大必看劇情
《藤本樹17-26 PART.1》必看一丨電影詳情
《藤本樹17-26 PART.1》必看二丨劇情簡介
《藤本樹17-26 PART.1》必看三丨《藤本樹17-26 PART.1》影評
《藤本樹17-26 PART.1》必看四丨電影預告
《藤本樹17-26 PART.1》必看五丨預告片段曝光
《藤本樹17-26 PART.1》必看六丨電影彩蛋
《藤本樹17-26 PART.1》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《藤本樹17-26 PART.1》必看一丨電影詳情
|《藤本樹17-26 PART.1》電影詳情
|名稱
|藤本樹17-26 PART.1 (Tatsuki Fujimoto 17-26 Part.1)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|長屋誠志郎,木村延景,武内宣之
|主演
|配音: 小野賢章,櫻井詩音,熊谷俊輝,安濟知佳,堀江瞬,若山詩音,花澤香菜,杉田智和
|片長
|1小時7分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月17日, Fri (公映)
《藤本樹17-26 PART.1》必看二丨劇情簡介
以《炎拳》、《鏈鋸人》和《Look Back -驀然回首-》響乎盛名的鬼才漫畫家藤本樹，於其17至26歲期間所創作的八部短篇作品生動地描繪了青春愛戀、混亂、瘋狂，以及人際之間的情感糾葛，如今這些作品全部動畫化！PART.1聚焦於《17-21》的動畫化合集，內容涵蓋了人類滅亡後最後兩位生還者之間的羈絆的《從前，庭院裏有兩隻雞。》、描寫少年爆炸衝動的《佐佐木同學接住了子彈》，宇宙級失控的科幻愛情喜劇《戀愛是盲目的》以及瘋狂少女殺手的愛情故事《Shikaku》。短篇集由六家動畫工作室和七位導演共同打造，各自以獨特風格重新詮釋藤本樹多姿多彩且異想天開的創作之路！
《藤本樹17-26 PART.1》必看三丨藤本樹17-26 PART.1影評
影評有待更新
回到目錄
《藤本樹17-26 PART.1》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《藤本樹17-26 PART.1》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《藤本樹17-26 PART.1》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有藤本樹17-26 PART.1彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《藤本樹17-26 PART.1》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看藤本樹17-26 PART.1上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：藤本樹17-26 PART.1電影劇照