藤本樹17-26 PART.2影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.24上映
藤本樹17-26 PART.2影評｜《藤本樹17-26 PART.2》於10.24在香港上映！東方新地為你整合《藤本樹17-26 PART.2》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
藤本樹17-26 PART.2影評｜入場前7大必看劇情
《藤本樹17-26 PART.2》必看一丨電影詳情
《藤本樹17-26 PART.2》必看二丨劇情簡介
《藤本樹17-26 PART.2》必看三丨《藤本樹17-26 PART.2》影評
《藤本樹17-26 PART.2》必看四丨電影預告
《藤本樹17-26 PART.2》必看五丨預告片段曝光
《藤本樹17-26 PART.2》必看六丨電影彩蛋
《藤本樹17-26 PART.2》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《藤本樹17-26 PART.2》必看一丨電影詳情
|《藤本樹17-26 PART.2》電影詳情
|名稱
|藤本樹17-26 PART.2 (Tatsuki Fujimoto 17-26 Part.2)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|渡邉徹明,寺澤和晃,本間修
|主演
|配音: 菊田千瑛,幸村惠理,榊原優希,河瀨茉希,佐佐木瞳,松岡洋平,中島瑠菜,中井友望
|片長
|1小時14分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年10月24日, Fri (公映)
《藤本樹17-26 PART.2》必看二丨劇情簡介
以《炎拳》、《鏈鋸人》和《Look Back -驀然回首-》響乎盛名的鬼才漫畫家藤本樹，於其17至26歲期間所創作的八部短篇作品生動地描繪了青春愛戀、混亂、瘋狂，以及人際之間的情感糾葛，如今這些作品全部動畫化！PART.2聚焦於《22-26》系列，包括以海中鋼琴譜寫少年與人魚浪漫戀曲的《人魚狂想曲》、探討性別框架與自我認同的《一覺醒來變成了女孩子的病》、講述宿命兄妹重生的殞地悲歌《預言的那由多》以及描繪姐妹間嫉妒與成長的《妹妹的姊姊》。短篇集由六家動畫工作室聯手七位導演精心打造，以各自獨特的視覺風格，重新詮釋藤本樹天馬行空、絢麗多姿的創作世界！
《藤本樹17-26 PART.2》必看三丨藤本樹17-26 PART.2影評
影評有待更新
《藤本樹17-26 PART.2》必看四丨電影預告
預告有待更新
《藤本樹17-26 PART.2》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《藤本樹17-26 PART.2》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有藤本樹17-26 PART.2彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《藤本樹17-26 PART.2》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看藤本樹17-26 PART.2上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：藤本樹17-26 PART.2電影劇照