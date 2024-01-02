蜂神惡殺影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.18 上映
《蜂神惡殺》7大入場前必看重點
《蜂神惡殺》重點一丨電影詳情
《蜂神惡殺》重點二丨劇情簡介
《蜂神惡殺》重點三丨蜂神惡殺影評
《蜂神惡殺》重點四丨電影預告
《蜂神惡殺》重點五丨預告片段曝光
《蜂神惡殺》重點六丨電影彩蛋
《蜂神惡殺》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《蜂神惡殺》重點一丨電影詳情
|《蜂神惡殺》電影詳情
|名稱
|蜂神惡殺 (The Beekeeper)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|大衛艾亞
|主演
|積遜史達頓, 艾美瑞佛蘭普曼, 祖舒克治遜, 菲莉西亞拉沙德, 謝洛美艾朗斯
|片長
|1小時45分
|級別
|待定
|語言
|英文 (中文字幕)
|上映
|2024年1月18日, Thu (公映)
《蜂神惡殺》重點二丨劇情簡介
蜂神惡殺劇情講述亞當克雷（積遜史達頓 飾）從神秘特工組織「養蜂人」退下火線之後，一直過著與世無爭的養蜂生活。然而某日，他的鄰居因為遭受網絡詐騙而失去了一切，甚至自殺身亡；亞當為了替鄰居報仇，決定重出江湖，肅清這群人渣敗類。經他仔細調查後，發現整場騙局竟然有強大後台，幕後牽涉龐大的政、商、黑勢力。剷除社會腐敗，正是「養蜂人」的使命，亞當重拾昔日兇狠殺性，大戰FBI、網絡老千、政商保鑣，甚至是現役「養蜂人」特工…當法律無補於事，唯有辣手主持正義！
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《蜂神惡殺》重點三丨蜂神惡殺影評
影評有待更新
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《蜂神惡殺》重點四丨電影預告
蜂神惡殺預告講述激嬲蜜蜂，隨時針到你死！2024年頭炮動作娛樂猛片《蜂神惡殺》（The Beekeeper），由《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）導演大衛艾亞（David Ayer）再開新殺界；《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）積遜史達頓（Jason Statham）化身「蜂」狂退休特工，一人單挑全世界，狠勁直逼「殺神John Wick」；聯同《黑殺潛行》（Blacklight）艾美瑞佛蘭普曼（Emmy Raver-Lampman）、《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列祖舒克治遜（Josh Hutcherson）、艾美獎提名視后菲莉西亞拉沙德（Phylicia Rashad）及奧斯卡金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons），新一年於大銀幕呈獻殺得爽、爽到爆的精彩連場激戰。
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《蜂神惡殺》重點五丨預告片段曝光
《蜂神惡殺》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有蜂神惡殺彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蜂神惡殺》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《蜂神惡殺》劇情大綱是什麼？
《蜂神惡殺》描述亞當克雷（積遜史達頓 飾）從神秘…詳情請看
《蜂神惡殺》演員角色包括誰？
《蜂神惡殺》演員角色包括積遜史達頓, 艾美…詳情請看