蜂神惡殺

蜂神惡殺影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.18 上映

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《蜂神惡殺》於1.18 在香港上映！《蜂神惡殺》由積遜史達頓, 艾美瑞佛蘭普曼, 祖舒克治遜, 菲莉西亞拉沙德, 謝洛美艾朗斯主演，東方新地為你整合《蜂神惡殺》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《蜂神惡殺》7大入場前必看重點

《蜂神惡殺》重點一丨電影詳情
《蜂神惡殺》重點二丨劇情簡介
《蜂神惡殺》重點三丨蜂神惡殺影評
《蜂神惡殺》重點四丨電影預告
《蜂神惡殺》重點五丨預告片段曝光
《蜂神惡殺》重點六丨電影彩蛋
《蜂神惡殺》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《蜂神惡殺》重點一丨電影詳情

《蜂神惡殺》電影詳情
名稱 蜂神惡殺 (The Beekeeper)
片種 動作
編劇
導演 大衛艾亞
主演 積遜史達頓, 艾美瑞佛蘭普曼, 祖舒克治遜, 菲莉西亞拉沙德, 謝洛美艾朗斯
片長 1小時45分
級別 待定
語言 英文 (中文字幕)
上映 2024年1月18日, Thu (公映)
蜂神惡殺電影劇照
蜂神惡殺 （圖片來源：蜂神惡殺電影劇照）

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《蜂神惡殺》重點二丨劇情簡介

蜂神惡殺劇情講述亞當克雷（積遜史達頓 飾）從神秘特工組織「養蜂人」退下火線之後，一直過著與世無爭的養蜂生活。然而某日，他的鄰居因為遭受網絡詐騙而失去了一切，甚至自殺身亡；亞當為了替鄰居報仇，決定重出江湖，肅清這群人渣敗類。經他仔細調查後，發現整場騙局竟然有強大後台，幕後牽涉龐大的政、商、黑勢力。剷除社會腐敗，正是「養蜂人」的使命，亞當重拾昔日兇狠殺性，大戰FBI、網絡老千、政商保鑣，甚至是現役「養蜂人」特工…當法律無補於事，唯有辣手主持正義！
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《蜂神惡殺》重點三丨蜂神惡殺影評

影評有待更新
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《蜂神惡殺》重點四丨電影預告

蜂神惡殺預告講述激嬲蜜蜂，隨時針到你死！2024年頭炮動作娛樂猛片《蜂神惡殺》（The Beekeeper），由《自殺特攻：超能暴隊》（Suicide Squad）導演大衛艾亞（David Ayer）再開新殺界；《狂野時速：雙雄聯盟》（Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw）積遜史達頓（Jason Statham）化身「蜂」狂退休特工，一人單挑全世界，狠勁直逼「殺神John Wick」；聯同《黑殺潛行》（Blacklight）艾美瑞佛蘭普曼（Emmy Raver-Lampman）、《飢餓遊戲》（The Hunger Games）系列祖舒克治遜（Josh Hutcherson）、艾美獎提名視后菲莉西亞拉沙德（Phylicia Rashad）及奧斯卡金像影帝謝洛美艾朗斯（Jeremy Irons），新一年於大銀幕呈獻殺得爽、爽到爆的精彩連場激戰。
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《蜂神惡殺》重點五丨預告片段曝光

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《蜂神惡殺》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有蜂神惡殺彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蜂神惡殺》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《蜂神惡殺》劇情大綱是什麼？

《蜂神惡殺》描述亞當克雷（積遜史達頓 飾）從神秘…詳情請看

《蜂神惡殺》演員角色包括誰？

《蜂神惡殺》演員角色包括積遜史達頓, 艾美…詳情請看

圖片來源：蜂神惡殺電影劇照

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