蜘蛛夫人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.14 上映
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《蜘蛛夫人》於2.14 在香港上映！《蜘蛛夫人》由狄高達莊遜, 悉尼斯威尼, 賽麗絲奧康娜, 伊莎貝拉莫塞, 愛瑪羅拔絲主演，東方新地為你整合《蜘蛛夫人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《蜘蛛夫人》7大入場前必看重點
《蜘蛛夫人》重點一丨電影詳情
《蜘蛛夫人》重點二丨劇情簡介
《蜘蛛夫人》重點三丨蜘蛛夫人影評
《蜘蛛夫人》重點四丨電影預告
《蜘蛛夫人》重點五丨預告片段曝光
《蜘蛛夫人》重點六丨電影彩蛋
《蜘蛛夫人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《蜘蛛夫人》重點一丨電影詳情
|《蜘蛛夫人》電影詳情
|名稱
|蜘蛛夫人 (Madame Web)
|片種
|英雄,驚悚
|編劇
|麥薩沙瑪, 布克沙皮尼斯, 嘉兒柏加, S.J.格遜S.J. Clarkson
|導演
|S.J. 格遜S.J. Clarkson
|主演
|狄高達莊遜, 悉尼斯威尼, 賽麗絲奧康娜, 伊莎貝拉莫塞, 愛瑪羅拔絲
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年2月14日, Wed (公映)
《蜘蛛夫人》重點二丨劇情簡介
蜘蛛夫人劇情講述嘉絲在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更令她與三位陌生女孩的命運交織。嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係，帶領她們在有限時間內對抗未知的強敵！
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《蜘蛛夫人》重點三丨蜘蛛夫人影評
影評有待更新
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《蜘蛛夫人》重點四丨電影預告
蜘蛛夫人預告講述Sony Pictures呈獻，改編Marvel漫畫的《Madame Web蜘蛛夫人》（Madame Web）是「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影，由《格雷的五十道色戒》系列狄高達莊遜飾演曼克頓救護員嘉絲，亦是擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人（Madame Web），加上《毒癮女孩》上位女星悉尼斯威尼聯動，命運交織，異能覺醒，聯手對抗惡勢力！連繫四個超級英雄世界，一切的起源故事即將展開！
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《蜘蛛夫人》重點五丨預告片段曝光
《蜘蛛夫人》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有蜘蛛夫人彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蜘蛛夫人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《蜘蛛夫人》劇情大綱是什麼？
《蜘蛛夫人》描述嘉絲在某次救護行動發生意外後得…詳情請看
《蜘蛛夫人》演員角色包括誰？
《蜘蛛夫人》演員角色包括狄高達莊遜, 悉尼…詳情請看
圖片來源：蜘蛛夫人電影劇照