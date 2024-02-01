蜘蛛夫人

蜘蛛夫人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！2.14 上映

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《蜘蛛夫人》於2.14 在香港上映！《蜘蛛夫人》由狄高達莊遜, 悉尼斯威尼, 賽麗絲奧康娜, 伊莎貝拉莫塞, 愛瑪羅拔絲主演，東方新地為你整合《蜘蛛夫人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《蜘蛛夫人》7大入場前必看重點

《蜘蛛夫人》重點一丨電影詳情
《蜘蛛夫人》重點二丨劇情簡介
《蜘蛛夫人》重點三丨蜘蛛夫人影評
《蜘蛛夫人》重點四丨電影預告
《蜘蛛夫人》重點五丨預告片段曝光
《蜘蛛夫人》重點六丨電影彩蛋
《蜘蛛夫人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《蜘蛛夫人》重點一丨電影詳情

《蜘蛛夫人》電影詳情
名稱 蜘蛛夫人 (Madame Web)
片種 英雄,驚悚
編劇 麥薩沙瑪, 布克沙皮尼斯, 嘉兒柏加, S.J.格遜S.J. Clarkson
導演 S.J. 格遜S.J. Clarkson
主演 狄高達莊遜, 悉尼斯威尼, 賽麗絲奧康娜, 伊莎貝拉莫塞, 愛瑪羅拔絲
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2024年2月14日, Wed (公映)
蜘蛛夫人電影劇照
蜘蛛夫人 （圖片來源：蜘蛛夫人電影劇照）

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《蜘蛛夫人》重點二丨劇情簡介

蜘蛛夫人劇情講述嘉絲在某次救護行動發生意外後得到預視能力，能看到即將發生的致命危機，這異能更令她與三位陌生女孩的命運交織。嘉絲被迫面對自己的過去，亦必須搞清楚與擁有強大力量的女孩們之間的複雜關係，帶領她們在有限時間內對抗未知的強敵！
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《蜘蛛夫人》重點三丨蜘蛛夫人影評

影評有待更新
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《蜘蛛夫人》重點四丨電影預告

蜘蛛夫人預告講述Sony Pictures呈獻，改編Marvel漫畫的《Madame Web蜘蛛夫人》（Madame Web）是「蜘蛛俠電影宇宙」的首部女性超級英雄電影，由《格雷的五十道色戒》系列狄高達莊遜飾演曼克頓救護員嘉絲，亦是擁有心理感知及預知未來能力的蜘蛛夫人（Madame Web），加上《毒癮女孩》上位女星悉尼斯威尼聯動，命運交織，異能覺醒，聯手對抗惡勢力！連繫四個超級英雄世界，一切的起源故事即將展開！
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《蜘蛛夫人》重點五丨預告片段曝光

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《蜘蛛夫人》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有蜘蛛夫人彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蜘蛛夫人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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《蜘蛛夫人》劇情大綱是什麼？

《蜘蛛夫人》描述嘉絲在某次救護行動發生意外後得…詳情請看

《蜘蛛夫人》演員角色包括誰？

《蜘蛛夫人》演員角色包括狄高達莊遜, 悉尼…詳情請看

圖片來源：蜘蛛夫人電影劇照

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