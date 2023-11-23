蝙蝠俠 – 俠影之謎影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.23 上映
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《蝙蝠俠 – 俠影之謎》於11.23 在香港上映！《蝙蝠俠 – 俠影之謎》由基斯頓比爾, 加利奧文主演，東方新地為你整合《蝙蝠俠 – 俠影之謎》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》7大入場前必看重點
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點一丨電影詳情
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點二丨劇情簡介
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點三丨蝙蝠俠 – 俠影之謎影評
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點四丨電影預告
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點五丨預告片段曝光
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點六丨電影彩蛋
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點一丨電影詳情
|《蝙蝠俠 – 俠影之謎》電影詳情
|名稱
|蝙蝠俠 – 俠影之謎 (Batman Begins)
|片種
|動作,冒險,英雄,科幻,犯罪
|編劇
|—
|導演
|基斯杜化路蘭
|主演
|基斯頓比爾, 加利奧文
|片長
|2小時20分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月23日, Thu (重映)
2005年6月16日, Thu (公映)
《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點二丨劇情簡介
蝙蝠俠 – 俠影之謎劇情講述布斯自目睹父母被慘殺，激發他踏遍世界各地以圖尋找力量對抗各種的不公平事及對那些製造惡勢力的人以牙還牙。在他最信任的管家艾爾福、警長占哥頓及戰友盧斯霍士的幫助下，布斯回到葛咸城，並以另外一個身份現身－蝙蝠俠，一個蒙面正義戰士。憑藉他的個人力量、智慧和一系列高科技武器，誓要打擊一切威脅葛咸城的邪惡事件。
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《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點三丨蝙蝠俠 – 俠影之謎影評
觀眾總評分：8.2/10影評有待更新
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《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《蝙蝠俠 – 俠影之謎》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：蝙蝠俠 – 俠影之謎電影劇照