蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.8 上映

《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》於8.8 在香港上映！《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》由雲浩影, 吳啟洋, 慧珠, 譚淑英, 黃志明主演，東方新地為你整合《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。