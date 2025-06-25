蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.8 上映
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《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》於8.8 在香港上映！《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》由雲浩影, 吳啟洋, 慧珠, 譚淑英, 黃志明主演，東方新地為你整合《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》7大入場前必看重點
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》重點一丨電影詳情
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》重點二丨劇情簡介
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》重點三丨蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者影評
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》重點四丨電影預告
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》重點五丨預告片段曝光
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》重點六丨電影彩蛋
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》重點一丨電影詳情
|《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者》電影詳情
|名稱
|蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者 (Crayon Shinchan the Movie: Crayon Shinchan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers)
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|橋本昌和
|主演
|雲浩影, 吳啟洋, 慧珠, 譚淑英, 黃志明
|片長
|1小時46分
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2025年8月8日, Fri (公映)
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》重點二丨劇情簡介
蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者劇情講述為了紀念與印度哈喀什米爾洲的穆希拜與春日部成為了姊妹城市，而舉辦的「春日部兒童娛樂節」。得知只要於當中的舞蹈大賽勝出，便能獲邀到印度，並於當地的舞台跳舞的新之助以及春日部防衛隊一行5人，合力於大賽中獲勝，並啟程前往印度。 「我想和漂亮的印度姐姐一起吃咖哩～！」 在享受印度觀光時，新之助和阿呆進入了一家十分可疑的雜貨店，他們發現並購買了一個形狀像鼻子的背包。 然而，這個背包隱藏著一個十分可怕的秘密。 阿呆不小心把背包裡的一張紙塞進了自己的鼻子裡，在一股邪惡力量的引導下，他變成了【暴君】後大暴走！ 性情大變的阿呆、獲得了足以威脅世界的力量。 到底新之助他們能否阻止【暴君】阿呆？
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》重點三丨蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者影評
影評有待更新
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《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》重點四丨電影預告
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《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》重點五丨預告片段曝光
《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱春日部舞者》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：蠟筆小新劇場版：超華麗！灼熱的春日部舞者電影劇照