血腥假期影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映

《血腥假期》於11.16 在香港上映！《血腥假期》由柏德烈丹斯, 艾廸森蕾, 米路曼凱, 積倫布魯克斯湯馬斯, 妮爾維拉格, 域克荷夫曼, 珍娜格遜主演，東方新地為你整合《血腥假期》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。