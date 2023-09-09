血腥假期

血腥假期影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映

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東方新地

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《血腥假期》於11.16 在香港上映！《血腥假期》由柏德烈丹斯, 艾廸森蕾, 米路曼凱, 積倫布魯克斯湯馬斯, 妮爾維拉格, 域克荷夫曼, 珍娜格遜主演，東方新地為你整合《血腥假期》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《血腥假期》7大入場前必看重點

《血腥假期》重點一丨電影詳情
《血腥假期》重點二丨劇情簡介
《血腥假期》重點三丨血腥假期影評
《血腥假期》重點四丨電影預告
《血腥假期》重點五丨預告片段曝光
《血腥假期》重點六丨電影彩蛋
《血腥假期》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《血腥假期》重點一丨電影詳情

《血腥假期》電影詳情
名稱 血腥假期 (Thanksgiving)
片種 恐怖
編劇 伊力羅夫, 謝夫蘭度
導演 伊力羅夫
主演 柏德烈丹斯, 艾廸森蕾, 米路曼凱, 積倫布魯克斯湯馬斯, 妮爾維拉格, 域克荷夫曼, 珍娜格遜
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年11月16日, Thu (公映)
血腥假期電影劇照
血腥假期 （圖片來源：血腥假期電影劇照）

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《血腥假期》重點二丨劇情簡介

血腥假期劇情講述全城勁買的感恩節瘋狂大減價日「黑色星期五」，慘變騷亂悲劇⋯⋯ 原本一家團聚的感恩節，卻引來頭戴詭異面具的殺人狂魔，在鎮內以超血腥手段四處殺戮，居民先後遭殃⋯⋯ 一頓血淋淋的感恩節大餐，即將擺在你眼前！
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《血腥假期》重點三丨血腥假期影評

影評有待更新
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《血腥假期》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《血腥假期》重點五丨預告片段曝光

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《血腥假期》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有血腥假期彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《血腥假期》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：血腥假期電影劇照

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