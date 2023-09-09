血腥假期影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映
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《血腥假期》於11.16 在香港上映！《血腥假期》由柏德烈丹斯, 艾廸森蕾, 米路曼凱, 積倫布魯克斯湯馬斯, 妮爾維拉格, 域克荷夫曼, 珍娜格遜主演，東方新地為你整合《血腥假期》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《血腥假期》7大入場前必看重點
《血腥假期》重點一丨電影詳情
《血腥假期》重點二丨劇情簡介
《血腥假期》重點三丨血腥假期影評
《血腥假期》重點四丨電影預告
《血腥假期》重點五丨預告片段曝光
《血腥假期》重點六丨電影彩蛋
《血腥假期》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《血腥假期》重點一丨電影詳情
|《血腥假期》電影詳情
|名稱
|血腥假期 (Thanksgiving)
|片種
|恐怖
|編劇
|伊力羅夫, 謝夫蘭度
|導演
|伊力羅夫
|主演
|柏德烈丹斯, 艾廸森蕾, 米路曼凱, 積倫布魯克斯湯馬斯, 妮爾維拉格, 域克荷夫曼, 珍娜格遜
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年11月16日, Thu (公映)
《血腥假期》重點二丨劇情簡介
血腥假期劇情講述全城勁買的感恩節瘋狂大減價日「黑色星期五」，慘變騷亂悲劇⋯⋯ 原本一家團聚的感恩節，卻引來頭戴詭異面具的殺人狂魔，在鎮內以超血腥手段四處殺戮，居民先後遭殃⋯⋯ 一頓血淋淋的感恩節大餐，即將擺在你眼前！
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《血腥假期》重點三丨血腥假期影評
影評有待更新
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《血腥假期》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《血腥假期》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：血腥假期電影劇照