記憶影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.24 上映
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《記憶》於8.24 在香港上映！《記憶》由泰達史雲頓, 艾堅戴亞斯, 珍妮芭麗芭主演，東方新地為你整合《記憶》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《記憶》7大入場前必看重點
《記憶》重點一丨電影詳情
《記憶》重點二丨劇情簡介
《記憶》重點三丨記憶影評
《記憶》重點四丨電影預告
《記憶》重點五丨預告片段曝光
《記憶》重點六丨電影彩蛋
《記憶》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《記憶》重點一丨電影詳情
|《記憶》電影詳情
|名稱
|記憶 (Memoria)
|片種
|劇情,懸疑,科幻
|編劇
|—
|導演
|阿彼察邦韋拉斯花古
|主演
|泰達史雲頓, 艾堅戴亞斯, 珍妮芭麗芭
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年8月24日, Thu (公映)
《記憶》重點二丨劇情簡介
記憶劇情講述居於哥倫比亞的謝茜嘉（泰達史雲頓飾）自從某晚被一陣巨響驚醒後，便再也無法入睡，響亮的聲音仿似是從地心傳來。最令她困擾的是，世上彷彿只有她聽到這詭秘莫測的聲音，於是她決心要追尋聲音的來源。
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《記憶》重點三丨記憶影評
影評有待更新
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《記憶》重點四丨電影預告
記憶預告講述本片由《十年泰國》、《波米叔叔的前世今生》康城金棕櫚得獎導演阿彼察邦執導，榮獲康城影展評審團獎。阿彼察邦首次在泰國境外拍攝，以聲音引路，直視哥倫比亞人民不能磨滅的傷痛，抗衡消逝中的過去，連接起歷史與當下及真實與虛幻。
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《記憶》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：記憶電影劇照