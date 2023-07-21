詭修女II影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.21 上映

《詭修女II》於9.21 在香港上映！《詭修女II》由泰莎法蜜嘉, 祖納斯布洛奇, 絲多蕾特, 安娜帕普威爾, 邦妮亞朗絲主演，東方新地為你整合《詭修女II》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。