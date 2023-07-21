詭修女II影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.21 上映
《詭修女II》7大入場前必看重點
《詭修女II》重點一丨電影詳情
《詭修女II》重點二丨劇情簡介
《詭修女II》重點三丨詭修女II影評
《詭修女II》重點四丨電影預告
《詭修女II》重點五丨預告片段曝光
《詭修女II》重點六丨電影彩蛋
《詭修女II》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《詭修女II》重點一丨電影詳情
|《詭修女II》電影詳情
|名稱
|詭修女II (The Nun II)
|片種
|恐怖,懸疑,驚悚
|編劇
|—
|導演
|米高查費斯
|主演
|泰莎法蜜嘉, 祖納斯布洛奇, 絲多蕾特, 安娜帕普威爾, 邦妮亞朗絲
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年9月21日, Thu (公映)
《詭修女II》重點二丨劇情簡介
詭修女II劇情講述揮之不去的惡靈華劣克再次出現，原來這個最可怕的邪靈曾經是天使，但卻被上帝所驅逐，被剝奪了力量的它叛變為惡魔，從此集結世上最邪惡的力量陰魂不散。被惡靈纏身的艾蓮修女肩負起驅逐惡靈的重任。到底最後她能否將惡靈華劣克趕回地獄？
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《詭修女II》重點三丨詭修女II影評
影評有待更新
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《詭修女II》重點四丨電影預告
詭修女II預告講述史上票房收入最高恐怖片系列《詭屋驚凶實錄宇宙》(The Conjuring Universe) 在全球錄得逾二十億票房佳績。而外傳《詭修女》更是當中最高票房的一部，全球收高達三億六千六百萬元，叫好叫座。續集《詭修女II》再度由發展《詭屋驚凶實錄宇宙》的關鍵製作人The Safran Company的Peter Safran 和原子怪獸影業的溫子仁攜手合作製作。《詭修女II》由米高查費斯 (Michael Chaves) (《詭屋驚凶實錄3：魔旨》) 擔任導演， Ian Goldberg 及Richard Naing (《隔魑治療》 ﹑《無名屍詛咒》) 及Akela Cooper (《人工殺姬》﹑《惡煞》) 共同撰寫本片劇本，並根據溫子仁及 Gary Dauberman所構思的人物由Cooper編寫故事。 故事講述1956年法國一名牧師被謀殺，邪惡力量向外擴展，艾蓮修女(Sister Irene) (泰莎法蜜嘉 Taissa Farmiga飾) 再次與惡靈華劣克 (Valak) (邦妮亞朗絲 Bonnie Aarons飾) 碰頭。
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