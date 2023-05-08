譯戰同盟

譯戰同盟｜5.25 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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《譯戰同盟》於5.25 在香港上映！Sundaykiss為你整合《譯戰同盟》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

2023必睇電影上映推介
《譯戰同盟》電影詳情
名稱 譯戰同盟 (Guy Ritchie’s The Covenant)
片種 動作,驚慄
編劇 佳烈治, 艾凡阿爾肯遜, 馬亨戴維斯
導演 佳烈治
主演 積佳蘭賀, 達爾薩林, 安東尼史達, 亞歷山大路域, 波比史高菲, 艾蜜莉碧崔, 祖尼李米勒
片長 2小時3分
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年5月25日, Thu (公映)

《譯戰同盟》丨劇情簡介

美國出兵阿富汗期間，軍士長尊堅尼（積佳蘭賀 飾）與當地傳譯員艾默（達爾薩林 飾）奉命查找塔利班炸彈工場，行動期間遭到埋伏，艾默翻山越嶺，冒死拯救傷重的尊。尊獲救後，發現美方沒遵守承諾，將艾默一家安全帶到美國，塔利班更步步進逼，要將艾默置之死地。為報救命之恩，尊必須冒著生命危險，重返戰場，營救與他生死與共的盟友。

《譯戰同盟》丨影評

觀眾總評分：8/10

5 大院線戲院連結：


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撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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