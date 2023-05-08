譯戰同盟｜5.25 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《譯戰同盟》於5.25 在香港上映！Sundaykiss為你整合《譯戰同盟》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《譯戰同盟》電影詳情
|名稱
|譯戰同盟 (Guy Ritchie’s The Covenant)
|片種
|動作,驚慄
|編劇
|佳烈治, 艾凡阿爾肯遜, 馬亨戴維斯
|導演
|佳烈治
|主演
|積佳蘭賀, 達爾薩林, 安東尼史達, 亞歷山大路域, 波比史高菲, 艾蜜莉碧崔, 祖尼李米勒
|片長
|2小時3分
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年5月25日, Thu (公映)
《譯戰同盟》丨劇情簡介
美國出兵阿富汗期間，軍士長尊堅尼（積佳蘭賀 飾）與當地傳譯員艾默（達爾薩林 飾）奉命查找塔利班炸彈工場，行動期間遭到埋伏，艾默翻山越嶺，冒死拯救傷重的尊。尊獲救後，發現美方沒遵守承諾，將艾默一家安全帶到美國，塔利班更步步進逼，要將艾默置之死地。為報救命之恩，尊必須冒著生命危險，重返戰場，營救與他生死與共的盟友。
《譯戰同盟》丨影評
觀眾總評分：8/10
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