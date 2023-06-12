超人帝卡最終章：旅途的彼方…｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.22 上映

《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》於6.22 在香港上映！《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》由松本大輝, 村山優香, 大地伸永, 宮澤佐江, 黃川田雅哉, 中村加彌乃主演，東方新地為你整合《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。