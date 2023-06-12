超人帝卡最終章：旅途的彼方…｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.22 上映
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《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》於6.22 在香港上映！《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》由松本大輝, 村山優香, 大地伸永, 宮澤佐江, 黃川田雅哉, 中村加彌乃主演，東方新地為你整合《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》5大入場前必看重點
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點一丨電影詳情
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點二丨劇情簡介
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點三丨影評
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點四丨預告
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點一丨電影詳情
|《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》電影詳情
|名稱
|超人帝卡最終章：旅途的彼方… (Ultraman Decker Finale: Journey to Beyond)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|武居正能
|主演
|松本大輝, 村山優香, 大地伸永, 宮澤佐江, 黃川田雅哉, 中村加彌乃
|片長
|1小時15分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2023年6月22日, Thu (公映)
《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點二丨劇情簡介
伴隨天空突然傳來的巨響，人們相繼倒下並失去蹤影。專家團隊「GUTS-SELECT」為此前往調查，竟遇上接踵而至的外星人軍團，以及駕駛漆黑要塞艇「索爾伽斯」、扭曲地球天空的支配者「吉貝爾斯教授」。在奏大等人陷入苦戰之際，一位知道吉貝爾斯之事的神秘女性突然現身。名為帝納斯的她，擁有著不可思議力量，並與GUTS-SELECT聯手，懷著「守護的使命」對抗敵人殘暴的計劃。然而來自扭曲宇宙的凶殘「皇獸」，卻為天空籠罩一層陰影。為了地球和宇宙的存亡，奏大、帝納斯以及GUTS-SELECT，拼盡全力，奮力一戰！
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《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點三丨影評
影評有待更新
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《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點四丨預告
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《超人帝卡最終章：旅途的彼方…》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：超人帝卡最終章：旅途的彼方…電影劇照