超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古

超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.5 上映

電影影評
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》於6.5 在香港上映！《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》由戸塚有輝, 金田昇, 水谷果穂, 西興一朗, 中山翔貴, 田中日奈子, 竹中直人, 広瀬裕也, 水野美紀主演，東方新地為你整合《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》7大入場前必看重點

《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點一丨電影詳情
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點二丨劇情簡介
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點三丨超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古影評
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點四丨電影預告
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點五丨預告片段曝光

《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點六丨電影彩蛋
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點一丨電影詳情

《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》電影詳情
名稱 超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古 (Ultraman Arc The Movie – The Clash of Light and Evil)
片種 科幻,動作
編劇 繼田淳
導演 辻本貴則
主演 戸塚有輝, 金田昇, 水谷果穂, 西興一朗, 中山翔貴, 田中日奈子, 竹中直人, 広瀬裕也, 水野美紀
片長 1小時15分
級別 I 級
語言 日語 (中英文字幕)
上映 2025年6月5日, Thu (公映)
超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古電影劇照
超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古 （圖片來源：超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古電影劇照）

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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點二丨劇情簡介

超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古劇情講述飛世優馬作為怪獸防災科學調查所「SKIP」成員，守護星元市和平，與夥伴建立深厚信任，並多次面對擊敗怪獸的意義與內心掙扎。神秘男子「宇宙賢者」薩斯卡爾現身，要求優馬接受三道超乎想像的終極試煉，警告失敗將失去雅古的力量。優馬承擔沉重使命，卻遭薩斯卡爾玩弄於股掌之間。狂暴怪獸、邪惡宇宙人接連來襲，時空扭曲的超次元中，黑色超人「基爾雅古」登場。優馬與超人雅古能否超越「想像力」，通過試煉，守護未來？
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點三丨超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古影評

影評有待更新
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古電影劇照

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