超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.5 上映
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》7大入場前必看重點
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點一丨電影詳情
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點二丨劇情簡介
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點三丨超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古影評
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點四丨電影預告
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點五丨預告片段曝光
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點六丨電影彩蛋
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點一丨電影詳情
|《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古》電影詳情
|名稱
|超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古 (Ultraman Arc The Movie – The Clash of Light and Evil)
|片種
|科幻,動作
|編劇
|繼田淳
|導演
|辻本貴則
|主演
|戸塚有輝, 金田昇, 水谷果穂, 西興一朗, 中山翔貴, 田中日奈子, 竹中直人, 広瀬裕也, 水野美紀
|片長
|1小時15分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2025年6月5日, Thu (公映)
《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點二丨劇情簡介
超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古劇情講述飛世優馬作為怪獸防災科學調查所「SKIP」成員，守護星元市和平，與夥伴建立深厚信任，並多次面對擊敗怪獸的意義與內心掙扎。神秘男子「宇宙賢者」薩斯卡爾現身，要求優馬接受三道超乎想像的終極試煉，警告失敗將失去雅古的力量。優馬承擔沉重使命，卻遭薩斯卡爾玩弄於股掌之間。狂暴怪獸、邪惡宇宙人接連來襲，時空扭曲的超次元中，黑色超人「基爾雅古」登場。優馬與超人雅古能否超越「想像力」，通過試煉，守護未來？
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點三丨超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古影評
影評有待更新
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點四丨電影預告
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗的雅古彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《超人雅古 THE MOVIE：超次元大決戰！光與暗雅古》重點七｜上映時間、場次及預售情況
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