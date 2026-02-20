迷你兵團與大怪獸影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！7.1上映
迷你兵團與大怪獸影評｜《迷你兵團與大怪獸》於7.1在香港上映！東方新地為你整合《迷你兵團與大怪獸》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
迷你兵團與大怪獸影評｜入場前7大必看劇情
《迷你兵團與大怪獸》必看一丨電影詳情
《迷你兵團與大怪獸》必看二丨劇情簡介
《迷你兵團與大怪獸》必看三丨《迷你兵團與大怪獸》影評
《迷你兵團與大怪獸》必看四丨電影預告
《迷你兵團與大怪獸》必看五丨預告片段曝光
《迷你兵團與大怪獸》必看六丨電影彩蛋
《迷你兵團與大怪獸》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《迷你兵團與大怪獸》必看一丨電影詳情
|《迷你兵團與大怪獸》電影詳情
|名稱
|迷你兵團與大怪獸 (Minions & Monsters)
|片種
|動畫,喜劇,冒險
|編劇
|Brian Lynch
|導演
|Pierre Coffin
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年7月1日, Wed (公映)
《迷你兵團與大怪獸》必看二丨劇情簡介
1920 年代荷里活，Minions 踏進荷里活卻在一連串陰差陽錯的鬧劇中，誤打誤撞地召喚出真的怪獸，引發全球性的大混亂！迷你兵團必須靠他們招牌的荒唐智慧與團結力量，收拾自己造成的災難，在爆笑與瘋狂的追逐中拯救世界，展開一場前所未有的大冒險！
《迷你兵團與大怪獸》必看三丨迷你兵團與大怪獸影評
影評有待更新
《迷你兵團與大怪獸》必看四丨電影預告
預告有待更新
《迷你兵團與大怪獸》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《迷你兵團與大怪獸》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有迷你兵團與大怪獸彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《迷你兵團與大怪獸》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看迷你兵團與大怪獸上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：迷你兵團與大怪獸電影劇照