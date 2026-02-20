迷你兵團與大怪獸

迷你兵團與大怪獸影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！7.1上映

電影影評
東方新地編輯部

迷你兵團與大怪獸影評｜《迷你兵團與大怪獸》於7.1在香港上映！東方新地為你整合《迷你兵團與大怪獸》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

迷你兵團與大怪獸影評｜入場前7大必看劇情

《迷你兵團與大怪獸》必看一丨電影詳情
《迷你兵團與大怪獸》必看二丨劇情簡介
《迷你兵團與大怪獸》必看三丨《迷你兵團與大怪獸》影評
《迷你兵團與大怪獸》必看四丨電影預告
《迷你兵團與大怪獸》必看五丨預告片段曝光
《迷你兵團與大怪獸》必看六丨電影彩蛋
《迷你兵團與大怪獸》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《迷你兵團與大怪獸》必看一丨電影詳情

《迷你兵團與大怪獸》電影詳情
名稱 迷你兵團與大怪獸 (Minions & Monsters)
片種 動畫,喜劇,冒險
編劇 Brian Lynch
導演 Pierre Coffin
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年7月1日, Wed (公映)

迷你兵團與大怪獸
迷你兵團與大怪獸（圖片來源：迷你兵團與大怪獸電影劇照)

《迷你兵團與大怪獸》必看二丨劇情簡介

1920 年代荷里活，Minions 踏進荷里活卻在一連串陰差陽錯的鬧劇中，誤打誤撞地召喚出真的怪獸，引發全球性的大混亂！迷你兵團必須靠他們招牌的荒唐智慧與團結力量，收拾自己造成的災難，在爆笑與瘋狂的追逐中拯救世界，展開一場前所未有的大冒險！
《迷你兵團與大怪獸》必看三丨迷你兵團與大怪獸影評

影評有待更新
《迷你兵團與大怪獸》必看四丨電影預告

預告有待更新
《迷你兵團與大怪獸》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

《迷你兵團與大怪獸》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有迷你兵團與大怪獸彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《迷你兵團與大怪獸》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看迷你兵團與大怪獸上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：迷你兵團與大怪獸電影劇照

