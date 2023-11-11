迷失幸運兒

迷失幸運兒影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映

電影影評
東方新地
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《迷失幸運兒》於11.30 在香港上映！《迷失幸運兒》由露德拉姿, 維拉莉樂美絲雅, 梅維爾普普, 尼爾斯施内德主演，東方新地為你整合《迷失幸運兒》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《迷失幸運兒》7大入場前必看重點

《迷失幸運兒》重點一丨電影詳情
《迷失幸運兒》重點二丨劇情簡介
《迷失幸運兒》重點三丨迷失幸運兒影評
《迷失幸運兒》重點四丨電影預告
《迷失幸運兒》重點五丨預告片段曝光
《迷失幸運兒》重點六丨電影彩蛋
《迷失幸運兒》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《迷失幸運兒》重點一丨電影詳情

《迷失幸運兒》電影詳情
名稱 迷失幸運兒 (Coup de chance)
片種 劇情
編劇
導演 活地亞倫
主演 露德拉姿, 維拉莉樂美絲雅, 梅維爾普普, 尼爾斯施内德
片長 1小時33分
級別 待定
語言 法語 (中英文字幕)
上映 2023年11月30日, Thu (公映)
迷失幸運兒電影劇照
迷失幸運兒 （圖片來源：迷失幸運兒電影劇照）

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《迷失幸運兒》重點二丨劇情簡介

迷失幸運兒劇情講述機緣和運氣在我們生活中一直扮演重要角色。Fanny（Lou de Laâge 飾）和 Jean（Melvil Poupaud 飾）表面上是一對模範夫妻，居住在在巴黎高級社區裏的一座公寓，二人更浪漫得似乎能永續熱戀期。但是當Fanny 偶遇了她的高中同學 Alain（Niels Schneider 飾）時，Fanny 深深被他吸引住，二人的禁忌關係更是一發不可收拾。
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《迷失幸運兒》重點三丨迷失幸運兒影評

影評有待更新
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《迷失幸運兒》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《迷失幸運兒》重點五丨預告片段曝光

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《迷失幸運兒》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有迷失幸運兒彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《迷失幸運兒》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：迷失幸運兒電影劇照

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