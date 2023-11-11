迷失幸運兒影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.30 上映
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《迷失幸運兒》於11.30 在香港上映！《迷失幸運兒》由露德拉姿, 維拉莉樂美絲雅, 梅維爾普普, 尼爾斯施内德主演，東方新地為你整合《迷失幸運兒》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《迷失幸運兒》7大入場前必看重點
《迷失幸運兒》重點一丨電影詳情
《迷失幸運兒》重點二丨劇情簡介
《迷失幸運兒》重點三丨迷失幸運兒影評
《迷失幸運兒》重點四丨電影預告
《迷失幸運兒》重點五丨預告片段曝光
《迷失幸運兒》重點六丨電影彩蛋
《迷失幸運兒》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《迷失幸運兒》重點一丨電影詳情
|《迷失幸運兒》電影詳情
|名稱
|迷失幸運兒 (Coup de chance)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|活地亞倫
|主演
|露德拉姿, 維拉莉樂美絲雅, 梅維爾普普, 尼爾斯施内德
|片長
|1小時33分
|級別
|待定
|語言
|法語 (中英文字幕)
|上映
|2023年11月30日, Thu (公映)
《迷失幸運兒》重點二丨劇情簡介
迷失幸運兒劇情講述機緣和運氣在我們生活中一直扮演重要角色。Fanny（Lou de Laâge 飾）和 Jean（Melvil Poupaud 飾）表面上是一對模範夫妻，居住在在巴黎高級社區裏的一座公寓，二人更浪漫得似乎能永續熱戀期。但是當Fanny 偶遇了她的高中同學 Alain（Niels Schneider 飾）時，Fanny 深深被他吸引住，二人的禁忌關係更是一發不可收拾。
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《迷失幸運兒》重點三丨迷失幸運兒影評
影評有待更新
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《迷失幸運兒》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《迷失幸運兒》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：迷失幸運兒電影劇照