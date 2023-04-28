追捕殺人狂

追捕殺人狂｜4.27 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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2023必睇電影上映推介
《追捕殺人狂》電影詳情
名稱 追捕殺人狂 (To Catch a Killer)
片種 動作,犯罪
編劇
導演 戴文舒方
主演 莎蓮活莉, 賓曼迪臣
片長 1小時59分
級別 IIB 級
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年4月27日, Thu (公映)

《追捕殺人狂》丨劇情簡介

冷血狂徒在除夕夜進行了一場無差別大屠殺，全國在高度戒備下進行大規模搜捕行動。一向飽受心靈折磨的年輕女警艾蓮娜（莎蓮活莉 飾）意外被 FBI首席調查員林瑪（賓曼迪臣 飾）招募入組，協助尋找這名連環殺手。正當他們對兇徒身份苦無頭緒時，兇手卻在無預警下再次血洗城市！面對毫無破綻的殺手以及自身心魔的長期折磨，Eleanor脆弱又細緻的心靈卻令她成為唯一能理解殺手的人…… 作為最後希望的她，能否戰勝心魔將連環殺人狂魔繩之以法？

《追捕殺人狂》丨影評

觀眾總評分：6.9/10

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撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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