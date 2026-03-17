逆時光戀人影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.22上映
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逆時光戀人影評｜《逆時光戀人》於3.22在香港上映！東方新地為你整合《逆時光戀人》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
逆時光戀人影評｜入場前7大必看劇情
《逆時光戀人》必看一丨電影詳情
《逆時光戀人》必看二丨劇情簡介
《逆時光戀人》必看三丨《逆時光戀人》影評
《逆時光戀人》必看四丨電影預告
《逆時光戀人》必看五丨預告片段曝光
《逆時光戀人》必看六丨電影彩蛋
《逆時光戀人》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《逆時光戀人》必看一丨電影詳情
|《逆時光戀人》電影詳情
|名稱
|逆時光戀人 (Sore: A Wife from the Future)
|片種
|劇情,愛情,科幻
|編劇
|—
|導演
|Yandy Laurens
|主演
|Sheila Dara Aisha,Dion Wiyoko,Goran Bogdan,Lara Nekić
|片長
|1小時59分
|級別
|待定
|語言
|印尼語, 英語, 克羅地亞語 (英文字幕)
|上映
|2026年3月22日, Sun (公映)
《逆時光戀人》必看二丨劇情簡介
印尼攝影師漂泊異鄉克羅地亞，醉心記錄冰川融化的風景，事業停滯不前，渴望得到伯樂賞識。直到某天清晨，他醒來發現身旁躺着一名陌生女子，對方自稱是他來自未來的妻子。起初以為是一場惡作劇，然而神秘的她卻熟知他的一切；她的出現，開始改變他原本的生活軌道。新銳得獎導演Yandy Laurens將自身人氣科幻愛情網路劇擴展為大銀幕作品，以經典時空穿越為題材卻不落俗套，在時光反覆流轉中反思愛與改變的代價，榮獲印尼奧斯卡四項大獎，並入圍鹿特丹國際電影節。
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《逆時光戀人》必看三丨逆時光戀人影評
影評有待更新
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《逆時光戀人》必看四丨電影預告
預告有待更新
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《逆時光戀人》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《逆時光戀人》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有逆時光戀人彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《逆時光戀人》必看七｜上映時間、場次及預售情況
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圖片來源：逆時光戀人電影劇照