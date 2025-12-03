逆轉上半場影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.25上映
《逆轉上半場》於12.25在香港上映！
逆轉上半場影評｜入場前7大必看劇情
《逆轉上半場》必看一丨電影詳情
《逆轉上半場》必看二丨劇情簡介
《逆轉上半場》必看三丨《逆轉上半場》影評
《逆轉上半場》必看四丨電影預告
《逆轉上半場》必看五丨預告片段曝光
《逆轉上半場》必看六丨電影彩蛋
《逆轉上半場》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《逆轉上半場》必看一丨電影詳情
|《逆轉上半場》電影詳情
|名稱
|逆轉上半場 (Pass and Goal)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|黃柏基
|主演
|梁詠琪,陳湛文,凌文龍,朱栢康,梁雍婷
|片長
|1小時44分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語 (中英文字幕)
|上映
|2025年12月25日, Thu (公映)
《逆轉上半場》必看二丨劇情簡介
在商界風光一時的方希文（梁詠琪 飾），因股災一夜破產，被迫搬到深水埗寄住在表舅父（陳獻略 飾）深水埗家，與表舅母何靜（梁雍婷 飾）及表妹曾芷盈（周衹月 飾）同住，希文懇求前下屬林立品（朱栢康 飾）給予機會發展搏反彈，為替富二代客戶聶睿智（凌文龍 飾）完成任務，希文找其表妹及朋友仔，籌組一隊小孩基層足球隊，找來前港隊成員胡肇豪（陳湛文 飾）執教，球隊面臨與富豪（陳輝虹 飾）孫仔的精英隊伍對決，希文對事業與小孩前途面臨人性考驗……
《逆轉上半場》必看三丨逆轉上半場影評
《逆轉上半場》必看四丨電影預告
《逆轉上半場》必看五丨預告片段曝光
《逆轉上半場》必看六｜電影彩蛋
《逆轉上半場》必看七｜上映時間、場次及預售情況
圖片來源：逆轉上半場電影劇照