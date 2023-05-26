速命道｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.22 上映

《速命道》於6.22 在香港上映！《速命道》由瘦子E.SO, Ella 陳嘉樺, 柯有倫, 丁寧, 小春Kenzy, 大淵MUTA, 林真亦, 江治緯, 林志謙, 劉德華, 林嘉欣主演，東方新地為你整合《速命道》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。