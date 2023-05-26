速命道｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.22 上映
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《速命道》於6.22 在香港上映！《速命道》由瘦子E.SO, Ella 陳嘉樺, 柯有倫, 丁寧, 小春Kenzy, 大淵MUTA, 林真亦, 江治緯, 林志謙, 劉德華, 林嘉欣主演，東方新地為你整合《速命道》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《速命道》5大入場前必看重點
《速命道》重點一丨電影詳情
《速命道》重點二丨劇情簡介
《速命道》重點三丨影評
《速命道》重點四丨預告
《速命道》重點五｜上映時間、場次及預售情況
《速命道》重點一丨電影詳情
|《速命道》電影詳情
|名稱
|速命道 (Red Line)
|片種
|—
|編劇
|柯有倫, 邱炳豪
|導演
|柯有謙
|主演
|瘦子E.SO, Ella 陳嘉樺, 柯有倫, 丁寧, 小春Kenzy, 大淵MUTA, 林真亦, 江治緯, 林志謙, 劉德華, 林嘉欣
|片長
|1小時39分
|級別
|待定
|語言
|中文 (中英文字幕)
|上映
|2023年6月22日, Thu (公映)
《速命道》重點二丨劇情簡介
一輛救護車與神秘的跑車「地獄貓」從港口、山道一路廝殺到高速公路，城市之中彷彿武當之巔高手過招，到底新一代的車神會是誰？如果兩個只能活一個，誰人笑到最後？ 開著救護車的是「小樂」（瘦子飾）一個曾經的最佳賽車手。小樂在一場與哥哥「阿杰」（柯有倫飾）的比試中，讓哥哥意外身亡，小樂自暴自棄，直到遇見女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而一名神秘賽車手「地獄貓」的主人突然現身，他手握名冊，被挑戰的賽車手最終必然喪命……地下賽車，就是一場現代武林，儘管以生命作為代價，仍無法阻擋狂熱者對速度進行宿命般的追逐。在小樂的死黨「三寶」（大淵、林真亦、林志謙飾）的調查下，各個意外的真相將逐漸浮現……
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《速命道》重點三丨影評
影評有待更新
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《速命道》重點四丨預告
預告有待更新回到目錄
《速命道》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：速命道電影劇照