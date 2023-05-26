速命道

速命道｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.22 上映

電影影評
東方新地

廣告

《速命道》於6.22 在香港上映！《速命道》由瘦子E.SO, Ella 陳嘉樺, 柯有倫, 丁寧, 小春Kenzy, 大淵MUTA, 林真亦, 江治緯, 林志謙, 劉德華, 林嘉欣主演，東方新地為你整合《速命道》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《速命道》5大入場前必看重點

《速命道》重點一丨電影詳情
《速命道》重點二丨劇情簡介
《速命道》重點三丨影評
《速命道》重點四丨預告
《速命道》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《速命道》重點一丨電影詳情

《速命道》電影詳情
名稱 速命道 (Red Line)
片種
編劇 柯有倫, 邱炳豪
導演 柯有謙
主演 瘦子E.SO, Ella 陳嘉樺, 柯有倫, 丁寧, 小春Kenzy, 大淵MUTA, 林真亦, 江治緯, 林志謙, 劉德華, 林嘉欣
片長 1小時39分
級別 待定
語言 中文 (中英文字幕)
上映 2023年6月22日, Thu (公映)
速命道電影劇照
速命道 （圖片來源：速命道電影劇照）

回到目錄

《速命道》重點二丨劇情簡介

一輛救護車與神秘的跑車「地獄貓」從港口、山道一路廝殺到高速公路，城市之中彷彿武當之巔高手過招，到底新一代的車神會是誰？如果兩個只能活一個，誰人笑到最後？ 開著救護車的是「小樂」（瘦子飾）一個曾經的最佳賽車手。小樂在一場與哥哥「阿杰」（柯有倫飾）的比試中，讓哥哥意外身亡，小樂自暴自棄，直到遇見女醫生「慧慧」（Ella陳嘉樺飾），轉念成為了救護車司機，誓言要「用速度救人」。然而一名神秘賽車手「地獄貓」的主人突然現身，他手握名冊，被挑戰的賽車手最終必然喪命……地下賽車，就是一場現代武林，儘管以生命作為代價，仍無法阻擋狂熱者對速度進行宿命般的追逐。在小樂的死黨「三寶」（大淵、林真亦、林志謙飾）的調查下，各個意外的真相將逐漸浮現……
回到目錄

《速命道》重點三丨影評

影評有待更新
回到目錄

《速命道》重點四丨預告

預告有待更新回到目錄

《速命道》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：速命道電影劇照

讀者留言

熱門文章

 