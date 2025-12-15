運鈔大劫案影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！12.25上映
運鈔大劫案影評｜《運鈔大劫案》於12.25在香港上映！東方新地為你整合《運鈔大劫案》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
運鈔大劫案影評｜入場前7大必看劇情
《運鈔大劫案》必看一丨電影詳情
《運鈔大劫案》必看二丨劇情簡介
《運鈔大劫案》必看三丨《運鈔大劫案》影評
《運鈔大劫案》必看四丨電影預告
《運鈔大劫案》必看五丨預告片段曝光
《運鈔大劫案》必看六丨電影彩蛋
《運鈔大劫案》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《運鈔大劫案》電影詳情
|名稱
|運鈔大劫案 (Armorded)
|片種
|動作,犯罪
|編劇
|—
|導演
|霍穗強
|主演
|伍允龍,吳樾,包貝爾,安志杰,元彪
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2025年12月25日, Thu (公映)
《運鈔大劫案》必看二丨劇情簡介
一起震驚全國的運鈔車大劫案發生後，警方所有的線索都指向了“螫婿” 小寶和“老頑固”岳父老趙，隨著警方的調查深入，這對互相瞧不上的冤家翁婿為了證明自己的清白，不得不與警方和劫匪鬥智鬥勇，九死一生……
《運鈔大劫案》必看三丨運鈔大劫案影評
影評有待更新
《運鈔大劫案》必看四丨電影預告
預告有待更新
《運鈔大劫案》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《運鈔大劫案》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有運鈔大劫案彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《運鈔大劫案》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看運鈔大劫案上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：運鈔大劫案電影劇照