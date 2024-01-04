鄧寇克大行動 (2D版)影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.4 上映
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《鄧寇克大行動 (2D版)》於1.4 在香港上映！《鄧寇克大行動 (2D版)》由湯哈迪, 施利安梅菲, 簡尼夫班納主演，東方新地為你整合《鄧寇克大行動 (2D版)》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《鄧寇克大行動 (2D版)》7大入場前必看重點
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點一丨電影詳情
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點二丨劇情簡介
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點三丨鄧寇克大行動 (2D版)影評
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點四丨電影預告
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點五丨預告片段曝光
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點六丨電影彩蛋
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點一丨電影詳情
|《鄧寇克大行動 (2D版)》電影詳情
|名稱
|鄧寇克大行動 (2D版) (Dunkirk)
|片種
|動作,歷史,劇情,戰爭
|編劇
|基斯杜化路蘭
|導演
|基斯杜化路蘭
|主演
|湯哈迪, 施利安梅菲, 簡尼夫班納
|片長
|1小時47分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2024年1月4日, Thu (重映)
2017年7月20日, Thu (公映)
《鄧寇克大行動 (2D版)》重點二丨劇情簡介
鄧寇克大行動 (2D版)劇情講述數千英國及法國聯軍被圍堵於海灘，前無去路的他們，面對著波濤洶湧的大海，在敵軍步步進逼下，面臨嚴峻的形勢。 英國皇家空軍噴火戰鬥機在英倫海峽上空與敵軍糾纏，保護陸地無防禦能力的士兵。同一時間，數千艘由軍人和平民駕駛的小型船隻到來前線，哪怕只能救出少數士兵，他們也甘願冒著生命危險，與時間競賽盡力營救。
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《鄧寇克大行動 (2D版)》重點三丨鄧寇克大行動 (2D版)影評
觀眾總評分：8/10影評有待更新
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《鄧寇克大行動 (2D版)》重點四丨電影預告
鄧寇克大行動 (2D版)預告講述電影由基斯杜化路蘭及《星際啟示錄》《潛行凶間》《蝙蝠俠》夜神三部曲Emma Thomas監製，《星際啟示錄》Jake Myers擔任執行監製。幕後製作班底包括：《星際啟示錄》攝影師Hoyte van Hoytema、《星際啟示錄》《蝙蝠俠》夜神三部曲美術總監Nathan Crowley、《蝙蝠俠》夜神三部曲剪接Lee Smith、《潛行凶間》戲服設計師Jeffrey Kurland、《末日先鋒：戰甲飛車》特效總監Andrew Jackson、及《潛行凶間》《蝙蝠俠》夜神三部曲Hans Zimmer配樂。
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《鄧寇克大行動 (2D版)》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：鄧寇克大行動 (2D版)電影劇照