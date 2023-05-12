配樂大師：ENNIO

配樂大師：ENNIO｜ 5大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！6.1 上映

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《配樂大師：ENNIO》於6.1 在香港上映！東方新地為你整合《配樂大師：ENNIO》5大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《配樂大師：ENNIO》5大入場前必看重點

《配樂大師：ENNIO》重點一丨電影詳情
《配樂大師：ENNIO》重點二丨劇情簡介
《配樂大師：ENNIO》重點三丨影評
《配樂大師：ENNIO》重點四丨預告
《配樂大師：ENNIO》重點五｜上映時間、場次及預售情況

《配樂大師：ENNIO》重點一丨電影詳情

《配樂大師：ENNIO》電影詳情
名稱 配樂大師：ENNIO (Ennio)
片種 傳記,紀錄,音樂
編劇
導演 基斯比湯納度
主演
片長 2小時36分
級別 IIB 級
語言 意大利語、英語、法語 (中英文字幕)
上映 2023年6月1日, Thu (公映)
配樂大師：ENNIO電影劇照
配樂大師：ENNIO （圖片來源：配樂大師：ENNIO電影劇照）

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《配樂大師：ENNIO》重點二丨劇情簡介

基斯比湯納度親自訪問合作無間的大師，回顧最初的古典音樂訓練及超過半世紀的創作生涯，甚至親述與奧斯卡多次擦肩而過的遺憾。塔倫天奴、貝托魯奇、王家衛、約翰威廉斯及奇連伊士活等知名導演、演員及音樂家紛紛獻上讚美之詞，足見大師地位非凡。
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《配樂大師：ENNIO》重點三丨影評

影評有待更新
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《配樂大師：ENNIO》重點四丨預告


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《配樂大師：ENNIO》重點五｜立即查看上映時間、場次及預售情況：

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圖片來源：配樂大師：ENNIO電影劇照

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