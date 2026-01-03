金多寶影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.13上映
金多寶影評｜《金多寶》於2.13在香港上映！東方新地為你整合《金多寶》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
金多寶影評｜入場前7大必看劇情
《金多寶》必看一丨電影詳情
《金多寶》必看二丨劇情簡介
《金多寶》必看三丨《金多寶》影評
《金多寶》必看四丨電影預告
《金多寶》必看五丨預告片段曝光
《金多寶》必看六丨電影彩蛋
《金多寶》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《金多寶》電影詳情
|名稱
|金多寶 (The Snowball on a Sunny Day)
|片種
|喜劇
|編劇
|翁子光
|導演
|翁子光
|主演
|金燕玲,鍾雪瑩,呂爵安,李尚正,楊詩敏
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語 (中文字幕)
|上映
|2026年2月13日, Fri (公映)
《金多寶》必看二丨劇情簡介
每期六合彩，金梅娣（金燕玲 飾）都託孫女林天晴（鍾雪瑩 飾）用同一組幸運數字投注，長達十多年之久。惟天意弄人，在農曆新年新春「金多寶」這一期，天晴因故未能下注，這組幸運數字竟開出了獎金高達8888萬的頭獎。天晴不忍戳破嫲嫲的美夢，向片場同事黎祖謙（呂爵安 飾）借來本來用作電影拍攝的別墅，謊稱是以中獎獎金購買。天晴一家，父親林肯（李尚正 飾）、母親唐文珊（楊詩敏 飾）和弟弟林天藍（李鎧霖飾）與嫲嫲搬進別墅，朝夕相處。一家人原本疏離的關係因此逐漸回暖。然而，一場意外最終揭穿了這場善意的「別墅謊言」……
《金多寶》必看三丨金多寶影評
影評有待更新
《金多寶》必看四丨電影預告
預告有待更新
《金多寶》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《金多寶》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有金多寶彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《金多寶》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看金多寶上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：金多寶電影劇照