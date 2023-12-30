金手指影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.30 上映

《金手指》於12.30 在香港上映！《金手指》由梁朝偉, 劉德華, 蔡卓妍, 任達華, 方中信, 周家怡, 姜皓文, 太保, 陳家樂, 錢嘉樂, 白只, 李靖筠主演，東方新地為你整合《金手指》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。