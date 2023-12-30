金手指影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！12.30 上映
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《金手指》於12.30 在香港上映！《金手指》由梁朝偉, 劉德華, 蔡卓妍, 任達華, 方中信, 周家怡, 姜皓文, 太保, 陳家樂, 錢嘉樂, 白只, 李靖筠主演，東方新地為你整合《金手指》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《金手指》7大入場前必看重點
《金手指》重點一丨電影詳情
《金手指》重點二丨劇情簡介
《金手指》重點三丨金手指影評
《金手指》重點四丨電影預告
《金手指》重點五丨預告片段曝光
《金手指》重點六丨電影彩蛋
《金手指》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《金手指》重點一丨電影詳情
|《金手指》電影詳情
|名稱
|金手指 (The Goldfinger)
|片種
|犯罪
|編劇
|莊文強
|導演
|莊文強
|主演
|梁朝偉, 劉德華, 蔡卓妍, 任達華, 方中信, 周家怡, 姜皓文, 太保, 陳家樂, 錢嘉樂, 白只, 李靖筠
|片長
|2小時6分
|級別
|IIA 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年12月30日, Sat (公映)
《金手指》重點二丨劇情簡介
金手指劇情講述一場橫跨十五年的雙雄對決，揭開了香港黃金時代的黑面紗……上市公司嘉文集團在短短幾年間從默默無名到風生水起，再到沒落清盤，市值蒸發超過一百億。幕後老闆程一言（梁朝偉 飾）也從萬眾矚目的股民偶像變成人人喊打的過街老鼠。高級調查主任劉啟源（劉德華 飾）長達十五年鍥而不捨地搜證和跨境調查，消耗超過兩億訴訟費，竟發現局中有局案中有案，牽涉數條人命並波及香港整個上流社會，究竟誰在幕後？誰能逃脫？誰會出局？
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《金手指》重點三丨金手指影評
影評有待更新
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《金手指》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《金手指》重點五丨預告片段曝光
《金手指》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有金手指彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《金手指》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
《金手指》劇情大綱是什麼？
《金手指》描述一場橫跨十五年的雙雄對決，揭開…詳情請看
《金手指》演員角色包括誰？
《金手指》演員角色包括梁朝偉, 劉德華, …詳情請看
圖片來源：金手指電影劇照