銀河守護隊3

銀河守護隊3｜5.3 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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《銀河守護隊3》於5.3 在香港上映！Sundaykiss為你整合《銀河守護隊3》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

2023必睇電影上映推介
《銀河守護隊3》電影詳情
名稱 銀河守護隊3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3)
片種 動作,科幻,英雄
編劇
導演 占士根
主演 基斯柏特, 素兒蘇丹娜, 戴夫巴蒂斯塔, 畢列谷巴(為浣熊火箭配音), 雲迪素(為樹人配音), 寶姬曼迪夫, 嘉倫招莉仁
片長 2小時30分
級別 IIA 級
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年5月3日, Wed (公映)

《銀河守護隊3》丨劇情簡介

「銀河守護隊」一眾成員在腦域Knowhere安定下來，但不久卻因為浣熊火箭的身世之謎而天翻地覆。為了拯救火箭，星爵帶領隊員展開危險任務，若不成功，「銀河守護隊」可能就此滅亡⋯⋯

5 大院線戲院連結：

觀眾總評分：8.3/10

毫無冷場, 150分鐘轉眼就過
★★★★★★★★★★10/10

故事編排緊湊，值得一看 !
★★★★★★★★☆☆8/10

5 大院線戲院連結：


英皇戲院
百老匯戲院
嘉禾院線
MCL Cinemas
Cinema City

撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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