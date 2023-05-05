銀河守護隊3｜5.3 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《銀河守護隊3》於5.3 在香港上映！Sundaykiss為你整合《銀河守護隊3》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《銀河守護隊3》電影詳情
|名稱
|銀河守護隊3 (Guardians of the Galaxy Vol. 3)
|片種
|動作,科幻,英雄
|編劇
|—
|導演
|占士根
|主演
|基斯柏特, 素兒蘇丹娜, 戴夫巴蒂斯塔, 畢列谷巴(為浣熊火箭配音), 雲迪素(為樹人配音), 寶姬曼迪夫, 嘉倫招莉仁
|片長
|2小時30分
|級別
|IIA 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年5月3日, Wed (公映)
《銀河守護隊3》丨劇情簡介
「銀河守護隊」一眾成員在腦域Knowhere安定下來，但不久卻因為浣熊火箭的身世之謎而天翻地覆。為了拯救火箭，星爵帶領隊員展開危險任務，若不成功，「銀河守護隊」可能就此滅亡⋯⋯
5 大院線戲院連結：
觀眾總評分：8.3/10
毫無冷場, 150分鐘轉眼就過
★★★★★★★★★★10/10
故事編排緊湊，值得一看 !
★★★★★★★★☆☆8/10
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