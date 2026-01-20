銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.29上映
銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇影評｜《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》於1.29在香港上映！東方新地為你整合《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇影評｜入場前7大必看劇情
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看一丨電影詳情
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看二丨劇情簡介
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看三丨《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》影評
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看四丨電影預告
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看五丨預告片段曝光
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看六丨電影彩蛋
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》電影詳情
|名稱
|銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇 (Gintama On Theatre 2D Kabukicho Shitennohen Arc)
|片種
|動畫,動作
|編劇
|—
|導演
|高松信司
|主演
|杉田智和,阪口大助,釘宮理恵,中井和哉,真殿光昭,千葉進歩,鈴村健一,太田哲治
|片長
|1小時45分
|級別
|IIA 級
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月29日, Thu (公映)
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看二丨劇情簡介
歌舞伎町是由人稱「四天王」的四大勢力互相牽制，保持均衡的狀態。而其中一人便是女帝登勢。她明明不具權勢，卻能穩坐四天王之位，與其他勢力抗衡的唯一理由…那就是歌舞伎町最強的男人──坂田銀時在她身旁。就在這時，有一名女生來找銀時，希望他能讓自己當萬事屋一家的小妹。而她其實是以前植木蜂一家，人稱「殺人魔平子」的椿平子。為了讓次郎長稱霸歌舞伎町，登勢成了被盯上的目標。銀時被威脅，如果想救登勢，就加入次郎長一家。不答應要求，登勢就會遭到攻擊，自己也會沒命。被迫做出抉擇的銀時將會……
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看三丨銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇影評
影評有待更新
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看四丨電影預告
預告有待更新
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇電影劇照