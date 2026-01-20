銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.29上映

銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇影評｜《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》於1.29在香港上映！東方新地為你整合《銀魂劇場版 2D 歌舞伎町四天王篇》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。