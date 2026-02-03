鏢人：風起大漠

鏢人：風起大漠影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.17上映

電影影評
東方新地編輯部

廣告

鏢人：風起大漠影評｜《鏢人：風起大漠》於2.17在香港上映！東方新地為你整合《鏢人：風起大漠》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

鏢人：風起大漠影評｜入場前7大必看劇情

《鏢人：風起大漠》必看一丨電影詳情
《鏢人：風起大漠》必看二丨劇情簡介
《鏢人：風起大漠》必看三丨《鏢人：風起大漠》影評
《鏢人：風起大漠》必看四丨電影預告
《鏢人：風起大漠》必看五丨預告片段曝光
《鏢人：風起大漠》必看六丨電影彩蛋
《鏢人：風起大漠》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《鏢人：風起大漠》必看一丨電影詳情

《鏢人：風起大漠》電影詳情
名稱 鏢人：風起大漠 (Blades Of The Guardian)
片種 動作,武俠
編劇 俞白眉, 蘇照彬, 陳大利, 楊子
導演 袁和平
主演 吳京,謝霆鋒,於適,陳麗君,孫藝洲,此沙,李雲霄,梁家輝,張晉,惠英紅,張譯,李連傑,劉耀文,伯熊
片長 2小時5分
級別 待定
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2026年2月17日, Tue (公映)

回到目錄

鏢人：風起大漠
鏢人：風起大漠（圖片來源：鏢人：風起大漠電影劇照)

《鏢人：風起大漠》必看二丨劇情簡介

隋末亂世，大漠之上，鏢人、官府、西域胡商等多方勢力盤根錯節、暗潮洶湧。刀馬（吳京 飾）為「天字号第二逃犯」，受恩人莫家集族長老莫所託，接下神秘護鏢任務：護送「天字号第一逃犯」知世郎前往長安。這趟大漠之旅危機四伏，多方勢力圍追堵截，刀馬帶著養子小七，與阿育娅（陳麗君 飾）等人結伴，展開硬派江湖搏殺…
回到目錄

《鏢人：風起大漠》必看三丨鏢人：風起大漠影評

影評有待更新
回到目錄

《鏢人：風起大漠》必看四丨電影預告

預告有待更新

回到目錄

《鏢人：風起大漠》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《鏢人：風起大漠》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有鏢人：風起大漠彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《鏢人：風起大漠》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看鏢人：風起大漠上映時間、場-次及預售情況：

回到目錄

圖片來源：鏢人：風起大漠電影劇照

熱門文章

 