鏢人：風起大漠影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.17上映
廣告
鏢人：風起大漠影評｜《鏢人：風起大漠》於2.17在香港上映！東方新地為你整合《鏢人：風起大漠》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
鏢人：風起大漠影評｜入場前7大必看劇情
《鏢人：風起大漠》必看一丨電影詳情
《鏢人：風起大漠》必看二丨劇情簡介
《鏢人：風起大漠》必看三丨《鏢人：風起大漠》影評
《鏢人：風起大漠》必看四丨電影預告
《鏢人：風起大漠》必看五丨預告片段曝光
《鏢人：風起大漠》必看六丨電影彩蛋
《鏢人：風起大漠》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《鏢人：風起大漠》必看一丨電影詳情
|《鏢人：風起大漠》電影詳情
|名稱
|鏢人：風起大漠 (Blades Of The Guardian)
|片種
|動作,武俠
|編劇
|俞白眉, 蘇照彬, 陳大利, 楊子
|導演
|袁和平
|主演
|吳京,謝霆鋒,於適,陳麗君,孫藝洲,此沙,李雲霄,梁家輝,張晉,惠英紅,張譯,李連傑,劉耀文,伯熊
|片長
|2小時5分
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2026年2月17日, Tue (公映)
《鏢人：風起大漠》必看二丨劇情簡介
隋末亂世，大漠之上，鏢人、官府、西域胡商等多方勢力盤根錯節、暗潮洶湧。刀馬（吳京 飾）為「天字号第二逃犯」，受恩人莫家集族長老莫所託，接下神秘護鏢任務：護送「天字号第一逃犯」知世郎前往長安。這趟大漠之旅危機四伏，多方勢力圍追堵截，刀馬帶著養子小七，與阿育娅（陳麗君 飾）等人結伴，展開硬派江湖搏殺…
回到目錄
《鏢人：風起大漠》必看三丨鏢人：風起大漠影評
影評有待更新
回到目錄
《鏢人：風起大漠》必看四丨電影預告
預告有待更新
《鏢人：風起大漠》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《鏢人：風起大漠》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有鏢人：風起大漠彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《鏢人：風起大漠》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看鏢人：風起大漠上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：鏢人：風起大漠電影劇照