長椅小情歌影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！1.30上映
長椅小情歌影評｜《長椅小情歌》於1.30在香港上映！東方新地為你整合《長椅小情歌》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
長椅小情歌影評｜入場前7大必看劇情
《長椅小情歌》必看一丨電影詳情
《長椅小情歌》必看二丨劇情簡介
《長椅小情歌》必看三丨《長椅小情歌》影評
《長椅小情歌》必看四丨電影預告
《長椅小情歌》必看五丨預告片段曝光
《長椅小情歌》必看六丨電影彩蛋
《長椅小情歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況
|《長椅小情歌》電影詳情
|名稱
|長椅小情歌 (At the Bench)
|片種
|劇情,愛情
|編劇
|—
|導演
|奧山由之
|主演
|廣瀨鈴,仲野太賀,岸井雪乃,岡山天音,荒川良良,今田美櫻,森七菜,草彅剛,吉岡里帆,神木隆之介
|片長
|1小時26分
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年1月30日, Fri (重映)待定
《長椅小情歌》必看二丨劇情簡介
一張孤獨的長椅，靜靜在河畔公園的草地上。一對掛念彼此的青梅竹馬在此久別重逢、為日常瑣事爭吵的情侶被亂入的怪叔叔打斷、妹妹嘗試勸回因陷入苦戀而離家出走的姊姊、前來拆除椅子但形跡可疑的謎樣公務員……。人們來來去去，長椅兀自無言，仍舊靜靜看著歲月流轉。以拍音樂錄像及廣告聞名的導演及攝影師奥山由之，擅長從日常細節出發，再透過一些有趣的角色或橋段帶來不日常的衝擊，將無人在意的長椅化作城市記憶的溫暖重量。
《長椅小情歌》必看三丨長椅小情歌影評
影評有待更新
《長椅小情歌》必看四丨電影預告
預告有待更新
《長椅小情歌》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《長椅小情歌》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有長椅小情歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《長椅小情歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看長椅小情歌上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：長椅小情歌電影劇照