長空之王｜5.4 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
|《長空之王》電影詳情
|名稱
|長空之王 (Born to Fly)
|片種
|動作
|編劇
|—
|導演
|劉曉世
|主演
|王一博, 胡軍, 于適, 周冬雨
|片長
|2小時8分
|級別
|IIA 級
|語言
|普通話 (中英文字幕)
|上映
|2023年5月3日, Wed (優先場)
2023年5月4日, Thu (公映)
《長空之王》丨劇情簡介
雷宇（王一博 飾）等優秀飛行員經過嚴苛選拔，正式成為了中國新一代試飛員。 他們將在隊長張挺（胡軍 飾）的帶領下，參與到最新型戰鬥機的試飛工作，在不斷挑戰戰機和自我極限的過程中，一個個危機接踵而來……
5 大院線戲院連結：
觀眾總評分：7/10
好睇，唔係大陸傳統果啲紅專片，係好人性化嘅電影，有親情、師徒情、兄弟情．．都出色！睇到最後喊咗！王一博演得好呢個角色！
★★★★★★★★★★10/10
放假冇野做去街商場，被預告吸引走左去睇。 故仔基本上直黎直去，直到大概估到後面既內容，但好采加左唔少既笑位，而且大場面塔夠，冇唸過有哭位，好耐未試過係戲院搵紙巾。 演員一個都唔識，但主角有型WO，荷爾蒙爆棚，重以為大陛冇曬靚仔拍戲，原來唔係，大家既身材特別係肌肉線條都好正，佢地係未都當過兵啊，岩岩退伍番睇拍戲？ 至於景，睇落應該半真半特效? 睇到係DNEG搞，OK，就知係俾夠錢，哈，睇外國片應該好多人都知依間公司。 同之前睇既壯志凌雲故仔好唔同，真實度依部高少少，冇拎住支水槍都可以打贏果種誇張感，哈哈，反正依類題材既電影唔多，兩部都睇曬就岩，可以睇到大陛同外國既分別。 整體8.5-9分啦，優點係故仔簡單冇邏輯問題，電影既講既中心思想夠清晰，冇咩都想講D果種錯亂感，演員，特效場面都塔夠。一個字，爽！如果放假想睇特效+爽片，近期首選，爽過之前睇既漫威。 缺點一定有，可以細化既地方唔少，不過最大既缺點就係，故仔講空軍，講戰機，意識形態同愛國既內容點都會，香港人應該唔太BYE，哈哈哈。
★★★★★★★★★☆9/10
有笑點也有淚點！透過電影更了解試飛員，被要求不斷成長，又要肩負使命，即使面對困難亦唔係話跳傘就跳傘。佢哋試飛員經歷挫折後重新振作，帶著張大隊犧牲的沈重繼續完成使命！泰山成功！
★★★★★★★★★★10/10
好棒好感人擁有正能量滿滿是一部很好電影，雷宇很帥。這部電影歌曲也很好聽畫面也很震撼感情很細膩不愧為一部好看的電影，值得一看。值回票價。
★★★★★★★★★☆9/10
比預期更好睇，緊張刺激，前部份覺得好笑，後面睇到喊，從來都唔知有試飛員，他們真令人敬佩。王一博演得不錯，在挫折中成長，仲有彩蛋不要錯過。
★★★★★★★★★★10/10