闇黑新娘影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.28上映
闇黑新娘影評｜《闇黑新娘》於3.28在香港上映！東方新地為你整合《闇黑新娘》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
闇黑新娘影評｜入場前7大必看劇情
《闇黑新娘》必看一丨電影詳情
《闇黑新娘》必看二丨劇情簡介
《闇黑新娘》必看三丨《闇黑新娘》影評
《闇黑新娘》必看四丨電影預告
《闇黑新娘》必看五丨預告片段曝光
《闇黑新娘》必看六丨電影彩蛋
《闇黑新娘》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《闇黑新娘》必看一丨電影詳情
|《闇黑新娘》電影詳情
|名稱
|闇黑新娘 (The Bride!)
|片種
|驚慄,科幻,驚慄
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|謝茜畢克萊,基斯頓比爾,彼得賽斯嘉,安妮貝寧,積佳蘭賀,彭尼露古絲
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2026年3月28日, Sat (公映)
《闇黑新娘》必看二丨劇情簡介
在三十年代的芝加哥，一位孤獨的科學家與一位醫師攜手，將一名遭謀殺的女子重新喚回塵世。當「新娘」睜開眼睛的那一刻，不僅點燃了意想不到的情感火花，也引來了警方的窺探與社會的震動。這場對生命的再造，逐漸演變成一場衝擊傳統秩序的革命性浪潮…
《闇黑新娘》必看三丨闇黑新娘影評
影評有待更新
《闇黑新娘》必看四丨電影預告
預告有待更新
《闇黑新娘》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《闇黑新娘》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有闇黑新娘彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《闇黑新娘》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看闇黑新娘上映時間、場-次及預售情況：
