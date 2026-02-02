闇黑新娘

闇黑新娘影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.28上映

電影影評
闇黑新娘影評｜《闇黑新娘》於3.28在香港上映！東方新地為你整合《闇黑新娘》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

闇黑新娘影評｜入場前7大必看劇情

《闇黑新娘》必看一丨電影詳情
《闇黑新娘》必看二丨劇情簡介
《闇黑新娘》必看三丨《闇黑新娘》影評
《闇黑新娘》必看四丨電影預告
《闇黑新娘》必看五丨預告片段曝光
《闇黑新娘》必看六丨電影彩蛋
《闇黑新娘》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《闇黑新娘》必看一丨電影詳情

《闇黑新娘》電影詳情
名稱 闇黑新娘 (The Bride!)
片種 驚慄,科幻,驚慄
編劇
導演
主演 謝茜畢克萊,基斯頓比爾,彼得賽斯嘉,安妮貝寧,積佳蘭賀,彭尼露古絲
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2026年3月28日, Sat (公映)

闇黑新娘
闇黑新娘（圖片來源：闇黑新娘電影劇照)

《闇黑新娘》必看二丨劇情簡介

在三十年代的芝加哥，一位孤獨的科學家與一位醫師攜手，將一名遭謀殺的女子重新喚回塵世。當「新娘」睜開眼睛的那一刻，不僅點燃了意想不到的情感火花，也引來了警方的窺探與社會的震動。這場對生命的再造，逐漸演變成一場衝擊傳統秩序的革命性浪潮…
《闇黑新娘》必看三丨闇黑新娘影評

影評有待更新
《闇黑新娘》必看四丨電影預告

預告有待更新
《闇黑新娘》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

《闇黑新娘》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有闇黑新娘彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《闇黑新娘》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看闇黑新娘上映時間、場-次及預售情況：

圖片來源：闇黑新娘電影劇照

