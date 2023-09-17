阿飛正傳影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！9.17 上映
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《阿飛正傳》於9.17 在香港上映！《阿飛正傳》由張國榮, 劉德華, 張曼玉, 劉嘉玲, 張學友, 梁朝偉主演，東方新地為你整合《阿飛正傳》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《阿飛正傳》7大入場前必看重點
《阿飛正傳》重點一丨電影詳情
《阿飛正傳》重點二丨劇情簡介
《阿飛正傳》重點三丨阿飛正傳影評
《阿飛正傳》重點四丨電影預告
《阿飛正傳》重點五丨預告片段曝光
《阿飛正傳》重點六丨電影彩蛋
《阿飛正傳》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《阿飛正傳》重點一丨電影詳情
|《阿飛正傳》電影詳情
|名稱
|阿飛正傳 (Days of Being Wild)
|片種
|愛情
|編劇
|王家衛, 劉鎮偉
|導演
|王家衛
|主演
|張國榮, 劉德華, 張曼玉, 劉嘉玲, 張學友, 梁朝偉
|片長
|1小時36分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年9月17日, Sun (重映)
《阿飛正傳》重點二丨劇情簡介
阿飛正傳劇情講述珍是個純樸的澳門少女，當旭像天神一般的出現在她面前，她只能接受這個男人，但甜美的愛情生活只有一個月，雖然如此卻抵不住對旭的思念，可惜已有一舞孃LuLu在旭身邊。珍在失戀的哀痛下認識了潮，一個因生活壓力而放棄理想的警察。旭的突然失蹤，令狂戀他的LuLu瘋狂，決意要赴菲找旭．．．。
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《阿飛正傳》重點三丨阿飛正傳影評
觀眾總評分：7.6/10影評有待更新
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《阿飛正傳》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《阿飛正傳》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：阿飛正傳電影劇照