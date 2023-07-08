陰目偵信影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.10 上映
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《陰目偵信》於8.10 在香港上映！《陰目偵信》由梁業, 何啟華, 郭嘉駿, 吳保錡, 周家怡, 譚旻萱, 郭思, 葛民輝, 太保, 羅永昌主演，東方新地為你整合《陰目偵信》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《陰目偵信》7大入場前必看重點
《陰目偵信》重點一丨電影詳情
《陰目偵信》重點二丨劇情簡介
《陰目偵信》重點三丨陰目偵信影評
《陰目偵信》重點四丨電影預告
《陰目偵信》重點五丨預告片段曝光
《陰目偵信》重點六丨電影彩蛋
《陰目偵信》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《陰目偵信》重點一丨電影詳情
|《陰目偵信》電影詳情
|名稱
|陰目偵信 (YUM Investigation)
|片種
|喜劇
|編劇
|—
|導演
|梁國輝
|主演
|梁業, 何啟華, 郭嘉駿, 吳保錡, 周家怡, 譚旻萱, 郭思, 葛民輝, 太保, 羅永昌
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年8月10日, Thu (公映)
《陰目偵信》重點二丨劇情簡介
陰目偵信劇情講述一棟唐樓受到鬼魂的侵襲而不得安寧，居民阿源向陰目偵信求救，陰目偵信接到任務後著手調查，發現收樓事件背後竟與古老的邪惡煉鬼族有關…
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《陰目偵信》重點三丨陰目偵信影評
影評有待更新
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《陰目偵信》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《陰目偵信》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：陰目偵信電影劇照