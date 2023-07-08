陰目偵信影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.10 上映

《陰目偵信》於8.10 在香港上映！《陰目偵信》由梁業, 何啟華, 郭嘉駿, 吳保錡, 周家怡, 譚旻萱, 郭思, 葛民輝, 太保, 羅永昌主演，東方新地為你整合《陰目偵信》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。