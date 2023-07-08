陰目偵信

陰目偵信影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.10 上映

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《陰目偵信》於8.10 在香港上映！《陰目偵信》由梁業, 何啟華, 郭嘉駿, 吳保錡, 周家怡, 譚旻萱, 郭思, 葛民輝, 太保, 羅永昌主演，東方新地為你整合《陰目偵信》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《陰目偵信》7大入場前必看重點

《陰目偵信》重點一丨電影詳情
《陰目偵信》重點二丨劇情簡介
《陰目偵信》重點三丨陰目偵信影評
《陰目偵信》重點四丨電影預告
《陰目偵信》重點五丨預告片段曝光
《陰目偵信》重點六丨電影彩蛋
《陰目偵信》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《陰目偵信》重點一丨電影詳情

《陰目偵信》電影詳情
名稱 陰目偵信 (YUM Investigation)
片種 喜劇
編劇
導演 梁國輝
主演 梁業, 何啟華, 郭嘉駿, 吳保錡, 周家怡, 譚旻萱, 郭思, 葛民輝, 太保, 羅永昌
片長 待定
級別 待定
語言 粵語
上映 2023年8月10日, Thu (公映)
陰目偵信電影劇照
陰目偵信 （圖片來源：陰目偵信電影劇照）

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《陰目偵信》重點二丨劇情簡介

陰目偵信劇情講述一棟唐樓受到鬼魂的侵襲而不得安寧，居民阿源向陰目偵信求救，陰目偵信接到任務後著手調查，發現收樓事件背後竟與古老的邪惡煉鬼族有關…
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《陰目偵信》重點三丨陰目偵信影評

影評有待更新
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《陰目偵信》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《陰目偵信》重點五丨預告片段曝光

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《陰目偵信》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有陰目偵信彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《陰目偵信》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：陰目偵信電影劇照

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