電子靈

電子靈｜5.11 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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《電子靈》於5.11 在香港上映！Sundaykiss為你整合《電子靈》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

2023必睇電影上映推介
《電子靈》電影詳情
名稱 電子靈 (Social Distancing)
片種 恐怖
編劇 梁碧芝
導演 梁碧芝
主演 李靖筠, 龔慈恩, 楊天宇, 何珮瑜, 顧定軒, 張達倫, 朱鑑然
片長 1小時38分
級別 IIB 級
語言 粵語
上映 2023年5月11日, Thu (公映)

《電子靈》丨劇情簡介

如果靈體會化作波長頻率，電子產品隨時會被鬼魂入侵？疫情下，新手網紅陳楚童(李靖筠 飾)為求點擊率竟大膽拍攝死人手機的「開箱片」！一直暗戀她的暖男林子強(楊天宇 飾)嘗試勸阻但不果；與此同時，楚童閨密金智希(何珮瑜 飾)的自殺直播反覆閃現；而染疫母親(龔慈恩 飾)與隱青弟弟(顧定軒 飾)亦相繼離奇失蹤……一連串恐怖靈異事件皆因手機應用程式「電子靈」引發！逼使楚童來到神秘工廈的異度空間，面對潛藏心底的恐懼與愧疚……

5 大院線戲院連結：


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撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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