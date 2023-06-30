電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.3 上映
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》7大入場前必看重點
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點一丨電影詳情
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點二丨劇情簡介
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點三丨電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉影評
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點四丨電影預告
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點五丨預告片段曝光
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點六丨電影彩蛋
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點一丨電影詳情
|《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》電影詳情
|名稱
|電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉 (Doraemon the Movie: Nobita’s Sky Utopia)
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|堂山卓見
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|粵語
|上映
|2023年8月3日, Thu (公映)
《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點二丨劇情簡介
電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉劇情講述多啦A夢今個暑假陪大家一齊飛上天空大冒險！大雄某日在天空發現一座神秘的新月型島嶼，並堅稱「那就是我一直尋找的烏托邦！」於是多啦A夢利用法寶「時光飛船」，帶大家出發去尋找神秘天空島！探索過不同時代和地點後，終於發現這座島嶼的真面目：一座令任何人變得完美的夢幻樂園「帕樂達國」！多啦A夢和大雄因而與完美的貓型機器人索尼亞成為好朋友，然而，他們卻發現這座夢幻樂園的背後，隱藏著不可告人的天大秘密，究竟大雄他們是否能解開這座樂園的謎團呢？
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《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點三丨電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉影評
觀眾總評分：6.8/10影評有待更新
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《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》重點四丨電影預告
電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉預告講述又到暑假，代表多啦A夢又返嚟喇！今年8月，《電影多啦A夢：大雄與天空的理想鄉》即將上映，帶各位大人細路一齊飛上天空大冒險！電影在日本上映時好評如潮，在主要影評網「Filmarks」及「Yahoo電影」錄得多啦A夢電影系列近10年來最高分評價，超越過去同樣大受歡迎的《STAND BY ME: 多啦A夢3D》等作品；更勇奪日本票房五周冠軍，收穫超過43億日圓。香港將於8月上映粵語配音版本，陪大家開心放暑假！ 電影由《信用欺詐師JP》系列、《律政狂人》王牌編劇古澤良太執筆，講述多啦A夢等人在天空夢幻樂園的冒險，嘗試尋找世上真正的「烏托邦」。古澤良太曾多次榮獲日劇學院獎及日本電影金像獎最佳劇本獎，今次將再度呈獻扣人心弦的精彩劇情。電影邀請到日本人氣女團NiziU獻唱主題曲『Paradise』，這也是NiziU首次為電影演唱主題曲。
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