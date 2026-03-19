電影教場：集結

電影教場：集結影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！3.19上映

電影影評
東方新地編輯部

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電影教場：集結影評｜《電影教場：集結》於3.19在香港上映！東方新地為你整合《電影教場：集結》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。

電影教場：集結影評｜入場前7大必看劇情

《電影教場：集結》必看一丨電影詳情
《電影教場：集結》必看二丨劇情簡介
《電影教場：集結》必看三丨《電影教場：集結》影評
《電影教場：集結》必看四丨電影預告
《電影教場：集結》必看五丨預告片段曝光
《電影教場：集結》必看六丨電影彩蛋
《電影教場：集結》必看七｜上映時間、場次及預售情況

《電影教場：集結》必看一丨電影詳情

《電影教場：集結》電影詳情
名稱 電影教場：集結 (Kyojo: Reunion)
片種 劇情,犯罪,懸疑
編劇 君塚良一
導演 中江功
主演 木村拓哉,綱啓永,齊藤京子,金子大地,倉悠貴,井桁弘惠,大島優子,川口春奈,三浦翔平,目黑蓮,赤楚衛二,白石麻衣
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2026年3月19日, Thu (公映)

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電影教場：集結
電影教場：集結（圖片來源：電影教場：集結電影劇照)

《電影教場：集結》必看二丨劇情簡介

冷酷嚴苛的警校教官風間公親（木村拓哉 飾）再度執教第205期新學員，面對一群背景各異的未來警察候選人。在嚴格訓練與心理考驗下，師生間展開激烈對峙，昔日教場學員重聚追查過去真相。風間以獨特眼光審視每位學員，揭露人性深層弱點與潛力，直面勇氣、信念與犧牲的終極考驗。
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《電影教場：集結》必看三丨電影教場：集結影評

影評有待更新
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《電影教場：集結》必看四丨電影預告

預告有待更新
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《電影教場：集結》必看五丨預告片段曝光

預告有待更新

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《電影教場：集結》必看六｜電影彩蛋

現時暫未有電影教場：集結彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《電影教場：集結》必看七｜上映時間、場次及預售情況

立即查看電影教場：集結上映時間、場-次及預售情況：

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圖片來源：電影教場：集結電影劇照

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