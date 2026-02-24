電影教場：驪歌影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！4.2上映
廣告
電影教場：驪歌影評｜《電影教場：驪歌》於4.2在香港上映！東方新地為你整合《電影教場：驪歌》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
電影教場：驪歌影評｜入場前7大必看劇情
《電影教場：驪歌》必看一丨電影詳情
《電影教場：驪歌》必看二丨劇情簡介
《電影教場：驪歌》必看三丨《電影教場：驪歌》影評
《電影教場：驪歌》必看四丨電影預告
《電影教場：驪歌》必看五丨預告片段曝光
《電影教場：驪歌》必看六丨電影彩蛋
《電影教場：驪歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《電影教場：驪歌》必看一丨電影詳情
|《電影教場：驪歌》電影詳情
|名稱
|電影教場：驪歌 (Kyojo: Requiem)
|片種
|劇情,懸疑,犯罪
|編劇
|君塚良一
|導演
|中江功
|主演
|木村拓哉,綱啓永,齊藤京子,金子大地,倉悠貴,井桁弘恵,大友花戀,大原優乃,豬狩蒼彌,中山翔貴,浦上晟周,丈太郎,松永有紗,佐藤仁美,和田正人,荒井敦史,高橋瞳,佐藤勝利,中村蒼,小日向文世
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2026年4月2日, Thu (公映)
《電影教場：驪歌》必看二丨劇情簡介
在警校畢業前夕，第205期學員們迎來人生中最嚴峻的最終試煉。一連串極端事件突然爆發，冷酷無情的風間教官（木村拓哉 飾）將如何以他獨特而嚴苛的方式，給予這群懷抱不同信念的未來警察「最後一課」？面對人性與嚴峻考驗，第205期學員們必須證明自己是否具備成為真正警察的資格，揭開隱藏的秘密與命運的交織，緊張懸疑一觸即發！
回到目錄
《電影教場：驪歌》必看三丨電影教場：驪歌影評
影評有待更新
回到目錄
《電影教場：驪歌》必看四丨電影預告
預告有待更新
《電影教場：驪歌》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《電影教場：驪歌》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有電影教場：驪歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄
《電影教場：驪歌》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看電影教場：驪歌上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：電影教場：驪歌電影劇照