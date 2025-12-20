電競女孩影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！2.28上映
電競女孩影評｜《電競女孩》於2.28在香港上映！東方新地為你整合《電競女孩》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
電競女孩影評｜入場前7大必看劇情
《電競女孩》必看一丨電影詳情
《電競女孩》必看二丨劇情簡介
《電競女孩》必看三丨《電競女孩》影評
《電競女孩》必看四丨電影預告
《電競女孩》必看五丨預告片段曝光
《電競女孩》必看六丨電影彩蛋
《電競女孩》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《電競女孩》必看一丨電影詳情
|《電競女孩》電影詳情
|名稱
|電競女孩 (Gamer Girls)
|片種
|劇情
|編劇
|—
|導演
|白瑋琪,楊帆
|主演
|袁澧林,郭爾君,張蔓莎,伍詠詩,吳家忻
|片長
|1小時42分
|級別
|IIB 級
|語言
|粵語
|上映
|2026年2月28日, Sat (公映)
《電競女孩》必看二丨劇情簡介
在職業女子電競式微的年代，曾經的隊長 Summer 卻無法放下對戰場的渴望。從辦公室重返遊戲世界，她組成業餘女子隊「Gamer Girls」，與一群同樣熱血的女孩在城市角落重燃電競火花，更把茶餐廳變成臨時競技場，讓運動與玩家精神交織成一股新潮流。當意想不到的阻力突然而至，帳號被封、比賽受限、前路未明，她們卻在迷霧中找到真正值得堅持的東西——不是排名、不是獎盃，而是一段由熱愛與友情所組成的旅程。
《電競女孩》必看三丨電競女孩影評
影評有待更新
《電競女孩》必看四丨電影預告
預告有待更新
《電競女孩》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
《電競女孩》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有電競女孩彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《電競女孩》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看電競女孩上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：電競女孩電影劇照