震耳欲聾影評｜入場前7大必看劇情+終極彩蛋預告！10.25上映
廣告
震耳欲聾影評｜《震耳欲聾》於10.25在香港上映！東方新地為你整合《震耳欲聾》上映日期、入場前7大必看劇情、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊。
震耳欲聾影評｜入場前7大必看劇情
《震耳欲聾》必看一丨電影詳情
《震耳欲聾》必看二丨劇情簡介
《震耳欲聾》必看三丨《震耳欲聾》影評
《震耳欲聾》必看四丨電影預告
《震耳欲聾》必看五丨預告片段曝光
《震耳欲聾》必看六丨電影彩蛋
《震耳欲聾》必看七｜上映時間、場次及預售情況
《震耳欲聾》必看一丨電影詳情
|《震耳欲聾》電影詳情
|名稱
|震耳欲聾 (Sound of Silence)
|片種
|劇情,犯罪
|編劇
|—
|導演
|萬力
|主演
|檀健次,蘭西雅,王戈,王硯輝,遲蓬,潘斌龍,李菁菁,范翔,寧桓宇,周政杰,胡曉光,吳昊宸,歐劍宇,蔣中煒,謝承穎,從瑞麟,趙梓冲
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2025年10月25日, Sat (公映)
《震耳欲聾》必看二丨劇情簡介
李淇（檀健次 飾）因出身於聾人家庭，被捲入一場聾人反詐案中。當他利用案件名利雙收之時，卻未曾想詐騙案遠比想像的複雜。這一次，在慾望和良知的抉擇中，他會如何破局？
回到目錄
《震耳欲聾》必看三丨震耳欲聾影評
影評有待更新
回到目錄
《震耳欲聾》必看四丨電影預告
預告有待更新
回到目錄
《震耳欲聾》必看五丨預告片段曝光
預告有待更新
回到目錄
《震耳欲聾》必看六｜電影彩蛋
現時暫未有震耳欲聾彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
《震耳欲聾》必看七｜上映時間、場次及預售情況
立即查看震耳欲聾上映時間、場-次及預售情況：
圖片來源：震耳欲聾電影劇照