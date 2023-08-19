霸王龍︰永遠永遠在一起影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！8.19 上映
《霸王龍︰永遠永遠在一起》7大入場前必看重點
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點一丨電影詳情
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點二丨劇情簡介
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點三丨霸王龍︰永遠永遠在一起影評
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點四丨電影預告
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點五丨預告片段曝光
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點六丨電影彩蛋
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點一丨電影詳情
|《霸王龍︰永遠永遠在一起》電影詳情
|名稱
|霸王龍︰永遠永遠在一起 (My TYRANO: Together, Forever)
|片種
|動畫,劇情,冒險
|編劇
|宫西達也
|導演
|靜野孔文
|主演
|配音: 陳欣, 羅偉傑, 何偉誠, 鄭家蕙, 張振熙
|片長
|1小時37分
|級別
|I 級
|語言
|粵語
|上映
|2023年8月19日, Sat (重映)
2019年12月14日, Sat (公映)
《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點二丨劇情簡介
霸王龍︰永遠永遠在一起劇情講述冰河世紀即將到來，恐龍們為了生存紛紛尋找綠洲。不敢飛的翼龍少女普娜，遇上了一隻吃素的霸王龍，誤打誤撞成為了旅伴。旅途中，為了幫助小三角龍點點回家，經歷了一路的歡樂與冒險，成為了彼此生命中最重要的朋友，並最終幫助綠洲化解危機，戰勝白色惡魔龍！
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《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點三丨霸王龍︰永遠永遠在一起影評
觀眾總評分：6/10影評有待更新
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《霸王龍︰永遠永遠在一起》重點四丨電影預告
霸王龍︰永遠永遠在一起預告講述《霸王龍..永遠永遠在一起》改篇自暢銷全球兒童繪本作家宫西達也恐龍系列作品，他的作品在全球累計銷量已達 200 萬冊以上。電影取材自〈永遠永遠在一起〉〈我愛你〉〈我相信你〉三部繪本，是《你看起來好像很好吃》動畫的同系列電影。 電影由《名偵探柯南》系列導演靜野孔文出任導演及監製;配樂邀請到《末代皇帝》、《御法度》的奧斯卡金像獎配樂大師坂本龍一加入，這也是他第一部於動畫電影界亮相的作品;動畫製作則由經驗豐富的手塚製作公司負責。 《霸王龍..永遠永遠在一起》香港粵語配音版，邀請到多位經驗豐富的配音員及 DJ 出演。包括:曾聲演《幽遊白書》藏馬、《櫻桃小丸子》旁白、《名偵探柯南》毛利小五郎的陳欣;《頭文字D》藤原拓海、《足球小將大電影》林源三的羅偉傑;《最遊記Reload》孫悟空、《遊戲王》海馬瀨人的何偉誠;《海賊王》娜美、《精靈寶可夢 太陽&月亮》小智的鄭家蕙;還有《七大罪》梅利奧達斯的張振熙;以及紫龍、Kirs、Kurt等一眾 DJ 朋友友情聲演客串。
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