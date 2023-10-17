青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.11 上映
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《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》於1.11 在香港上映！《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》由配音: 石川界人, 瀨戶麻沙美, 久保由利香, 東山奈央, 種﨑敦美, 内田真禮主演，東方新地為你整合《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》7大入場前必看重點
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點一丨電影詳情
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點二丨劇情簡介
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點三丨青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩影評
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點四丨電影預告
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點五丨預告片段曝光
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點六丨電影彩蛋
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點一丨電影詳情
|《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》電影詳情
|名稱
|青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩
|片種
|動畫
|編劇
|鴨志田一
|導演
|増井壮一
|主演
|配音: 石川界人, 瀨戶麻沙美, 久保由利香, 東山奈央, 種﨑敦美, 内田真禮
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中文字幕)
|上映
|2024年1月11日, Thu (公映)
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點二丨劇情簡介
青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩劇情講述進入三月，第三學期也只剩一個月的時間。 梓川咲太迎來了他的戀人櫻島麻衣的畢業典禮。 當他在七里濱的海岸等麻衣的時候， 眼前出現了一個和童星時代的麻衣長得一模一樣的小學生。 「叔叔，你是誰？」 正當咲太回想著這段不知這是夢境還是幻覺的不可思議體驗時，他的父親打電話給他。 「你媽媽說想和花楓見面」 那是，無法接受發生在花楓身上的事情而長期住院的母親「想見面」的心願。 為了回應母親的心願，咲太和花楓決定一起去探望母親。然而許久沒有和母親見面，兩人難掩緊張的情緒。 而這時，咲太的身上出現了陌生的傷痕。這是不是新的思春期症候群出現的前兆呢。
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《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點三丨青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩影評
影評有待更新
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《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩電影劇照