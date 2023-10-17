青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩

青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！1.11 上映

電影影評
東方新地
廣告

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》於1.11 在香港上映！《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》由配音: 石川界人, 瀨戶麻沙美, 久保由利香, 東山奈央, 種﨑敦美, 内田真禮主演，東方新地為你整合《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》7大入場前必看重點

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點一丨電影詳情
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點二丨劇情簡介
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點三丨青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩影評
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點四丨電影預告
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點五丨預告片段曝光
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點六丨電影彩蛋
《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點一丨電影詳情

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》電影詳情
名稱 青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩
片種 動畫
編劇 鴨志田一
導演 増井壮一
主演 配音: 石川界人, 瀨戶麻沙美, 久保由利香, 東山奈央, 種﨑敦美, 内田真禮
片長 待定
級別 待定
語言 日語 (中文字幕)
上映 2024年1月11日, Thu (公映)
青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩電影劇照
青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩 （圖片來源：青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩電影劇照）

回到目錄

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點二丨劇情簡介

青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩劇情講述進入三月，第三學期也只剩一個月的時間。 梓川咲太迎來了他的戀人櫻島麻衣的畢業典禮。 當他在七里濱的海岸等麻衣的時候， 眼前出現了一個和童星時代的麻衣長得一模一樣的小學生。 「叔叔，你是誰？」 正當咲太回想著這段不知這是夢境還是幻覺的不可思議體驗時，他的父親打電話給他。 「你媽媽說想和花楓見面」 那是，無法接受發生在花楓身上的事情而長期住院的母親「想見面」的心願。 為了回應母親的心願，咲太和花楓決定一起去探望母親。然而許久沒有和母親見面，兩人難掩緊張的情緒。 而這時，咲太的身上出現了陌生的傷痕。這是不是新的思春期症候群出現的前兆呢。
回到目錄

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點三丨青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩影評

影評有待更新
回到目錄

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點五丨預告片段曝光

預告有待更新
回到目錄

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：青春豬頭少年不會夢到紅書包女孩電影劇照

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 