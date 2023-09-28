韓戲逼人

韓戲逼人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.26 上映

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東方新地

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《韓戲逼人》於10.26 在香港上映！《韓戲逼人》由宋康昊, 林秀晶, 吳正世, 全汝彬, 鄭秀晶主演，東方新地為你整合《韓戲逼人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《韓戲逼人》7大入場前必看重點

《韓戲逼人》重點一丨電影詳情
《韓戲逼人》重點二丨劇情簡介
《韓戲逼人》重點三丨韓戲逼人影評
《韓戲逼人》重點四丨電影預告
《韓戲逼人》重點五丨預告片段曝光
《韓戲逼人》重點六丨電影彩蛋
《韓戲逼人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《韓戲逼人》重點一丨電影詳情

《韓戲逼人》電影詳情
名稱 韓戲逼人 (Cobweb)
片種 喜劇,歷史,劇情
編劇
導演 金知雲
主演 宋康昊, 林秀晶, 吳正世, 全汝彬, 鄭秀晶
片長 2小時15分
級別 待定
語言 韓語 (中英文字幕)
上映 2023年10月26日, Thu (公映)
韓戲逼人電影劇照
韓戲逼人 （圖片來源：韓戲逼人電影劇照）

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《韓戲逼人》重點二丨劇情簡介

韓戲逼人劇情講述1970年代著名金導演（宋康昊 飾）剛完成最新作品《蜘蛛窩裡的風波》，卻被結局深深困擾，驚覺必須重拍結局，才能一洗污名，拍出一部曠世神作。整個製作團隊在半推半就的情況下擠出兩天拍攝檔期，電影公司老闆、演員以至審查部都諸多阻撓……一齣傑作背後，總得在無數令人哭笑不得的惡劣條件下誕生！經過這2天廝殺片場，禁室趕拍，能否換來一部驚世鉅作？
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《韓戲逼人》重點三丨韓戲逼人影評

觀眾總評分：7.1/10影評有待更新
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《韓戲逼人》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《韓戲逼人》重點五丨預告片段曝光

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《韓戲逼人》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有韓戲逼人彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《韓戲逼人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：韓戲逼人電影劇照

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