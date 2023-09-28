韓戲逼人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.26 上映
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《韓戲逼人》於10.26 在香港上映！《韓戲逼人》由宋康昊, 林秀晶, 吳正世, 全汝彬, 鄭秀晶主演，東方新地為你整合《韓戲逼人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《韓戲逼人》7大入場前必看重點
《韓戲逼人》重點一丨電影詳情
《韓戲逼人》重點二丨劇情簡介
《韓戲逼人》重點三丨韓戲逼人影評
《韓戲逼人》重點四丨電影預告
《韓戲逼人》重點五丨預告片段曝光
《韓戲逼人》重點六丨電影彩蛋
《韓戲逼人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《韓戲逼人》重點一丨電影詳情
|《韓戲逼人》電影詳情
|名稱
|韓戲逼人 (Cobweb)
|片種
|喜劇,歷史,劇情
|編劇
|—
|導演
|金知雲
|主演
|宋康昊, 林秀晶, 吳正世, 全汝彬, 鄭秀晶
|片長
|2小時15分
|級別
|待定
|語言
|韓語 (中英文字幕)
|上映
|2023年10月26日, Thu (公映)
《韓戲逼人》重點二丨劇情簡介
韓戲逼人劇情講述1970年代著名金導演（宋康昊 飾）剛完成最新作品《蜘蛛窩裡的風波》，卻被結局深深困擾，驚覺必須重拍結局，才能一洗污名，拍出一部曠世神作。整個製作團隊在半推半就的情況下擠出兩天拍攝檔期，電影公司老闆、演員以至審查部都諸多阻撓……一齣傑作背後，總得在無數令人哭笑不得的惡劣條件下誕生！經過這2天廝殺片場，禁室趕拍，能否換來一部驚世鉅作？
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《韓戲逼人》重點三丨韓戲逼人影評
觀眾總評分：7.1/10影評有待更新
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《韓戲逼人》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《韓戲逼人》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：韓戲逼人電影劇照