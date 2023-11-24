風之谷影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.24 上映

《風之谷》於11.24 在香港上映！《風之谷》由配音: 島本須美, 京田尚子, 松田洋治, 麥人, 榊原良子主演，東方新地為你整合《風之谷》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。