飛天紅豬俠影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映
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《飛天紅豬俠》於11.25 在香港上映！東方新地為你整合《飛天紅豬俠》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《飛天紅豬俠》7大入場前必看重點
《飛天紅豬俠》重點一丨電影詳情
《飛天紅豬俠》重點二丨劇情簡介
《飛天紅豬俠》重點三丨飛天紅豬俠影評
《飛天紅豬俠》重點四丨電影預告
《飛天紅豬俠》重點五丨預告片段曝光
《飛天紅豬俠》重點六丨電影彩蛋
《飛天紅豬俠》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《飛天紅豬俠》重點一丨電影詳情
|《飛天紅豬俠》電影詳情
|名稱
|飛天紅豬俠 (Porco Rosso)
|片種
|動畫,冒險,奇幻
|編劇
|—
|導演
|宮崎駿
|主演
|—
|片長
|1小時33分
|級別
|I 級
|語言
|日語 (中文英文字幕)
|上映
|2023年11月25日, Sat (重映)
《飛天紅豬俠》重點二丨劇情簡介
飛天紅豬俠劇情講述第一次大戰剛結束時，一群傑出機師因生活所迫淪為海盜，在亞德里亞海橫行無忌。重償之下，飛天紅豬俠阿LAM挺身而出，將海盜打得潰不成軍。為了清除眼中釘，海盜從美國請來了奸狡的外援阿福。兩雄相遇的一刻，阿福卻被飛天紅豬俠的紅顏知己卿卿所迷倒，兩人繼而為了金錢、榮譽和心儀的卿卿、豆釘，展開了一場扣人心弦的生死空中大決戰……
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《飛天紅豬俠》重點三丨飛天紅豬俠影評
觀眾總評分：7.8/10影評有待更新
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《飛天紅豬俠》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《飛天紅豬俠》重點五丨預告片段曝光
https://youtube.com/watch?v=GUjgk1N7728
圖片來源：飛天紅豬俠電影劇照