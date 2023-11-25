飛天紅豬俠

飛天紅豬俠影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.25 上映

電影影評
東方新地
廣告

《飛天紅豬俠》於11.25 在香港上映！東方新地為你整合《飛天紅豬俠》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《飛天紅豬俠》7大入場前必看重點

《飛天紅豬俠》重點一丨電影詳情
《飛天紅豬俠》重點二丨劇情簡介
《飛天紅豬俠》重點三丨飛天紅豬俠影評
《飛天紅豬俠》重點四丨電影預告
《飛天紅豬俠》重點五丨預告片段曝光
《飛天紅豬俠》重點六丨電影彩蛋
《飛天紅豬俠》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《飛天紅豬俠》重點一丨電影詳情

《飛天紅豬俠》電影詳情
名稱 飛天紅豬俠 (Porco Rosso)
片種 動畫,冒險,奇幻
編劇
導演 宮崎駿
主演
片長 1小時33分
級別 I 級
語言 日語 (中文英文字幕)
上映 2023年11月25日, Sat (重映)
飛天紅豬俠電影劇照
飛天紅豬俠 （圖片來源：飛天紅豬俠電影劇照）

回到目錄

《飛天紅豬俠》重點二丨劇情簡介

飛天紅豬俠劇情講述第一次大戰剛結束時，一群傑出機師因生活所迫淪為海盜，在亞德里亞海橫行無忌。重償之下，飛天紅豬俠阿LAM挺身而出，將海盜打得潰不成軍。為了清除眼中釘，海盜從美國請來了奸狡的外援阿福。兩雄相遇的一刻，阿福卻被飛天紅豬俠的紅顏知己卿卿所迷倒，兩人繼而為了金錢、榮譽和心儀的卿卿、豆釘，展開了一場扣人心弦的生死空中大決戰……
回到目錄

《飛天紅豬俠》重點三丨飛天紅豬俠影評

觀眾總評分：7.8/10影評有待更新
回到目錄

《飛天紅豬俠》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《飛天紅豬俠》重點五丨預告片段曝光

https://youtube.com/watch?v=GUjgk1N7728

回到目錄

《飛天紅豬俠》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有飛天紅豬俠彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《飛天紅豬俠》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：飛天紅豬俠電影劇照

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 