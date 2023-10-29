飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌

飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！11.16 上映

電影影評
東方新地
廣告

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》於11.16 在香港上映！東方新地為你整合《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》7大入場前必看重點

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點一丨電影詳情
《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點二丨劇情簡介
《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點三丨飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌影評
《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點四丨電影預告
《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點五丨預告片段曝光
《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點六丨電影彩蛋
《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點一丨電影詳情

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》電影詳情
名稱 飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌 (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)
片種
編劇
導演
主演
片長 待定
級別 待定
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年11月16日, Thu (公映)
飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌電影劇照
飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌 （圖片來源：飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌電影劇照）

回到目錄

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點二丨劇情簡介

飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌劇情講述劇情簡介有待更新
回到目錄

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點三丨飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌影評

影評有待更新
回到目錄

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點四丨電影預告

預告有待更新
回到目錄

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點五丨預告片段曝光

回到目錄

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
回到目錄

《飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌》重點七｜上映時間、場次及預售情況

回到目錄

圖片來源：飢餓遊戲前傳：鳴鳥與靈蛇之歌電影劇照

讀者留言

廣告
廣告

熱門文章

 