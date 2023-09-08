驅魔人：信仰者影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.12 上映
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《驅魔人：信仰者》於10.12 在香港上映！東方新地為你整合《驅魔人：信仰者》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《驅魔人：信仰者》7大入場前必看重點
《驅魔人：信仰者》重點一丨電影詳情
《驅魔人：信仰者》重點二丨劇情簡介
《驅魔人：信仰者》重點三丨驅魔人：信仰者影評
《驅魔人：信仰者》重點四丨電影預告
《驅魔人：信仰者》重點五丨預告片段曝光
《驅魔人：信仰者》重點六丨電影彩蛋
《驅魔人：信仰者》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《驅魔人：信仰者》重點一丨電影詳情
|《驅魔人：信仰者》電影詳情
|名稱
|驅魔人：信仰者
|片種
|—
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|—
|上映
|2023年10月12日, Thu (公映)
《驅魔人：信仰者》重點二丨劇情簡介
驅魔人：信仰者劇情講述劇情簡介有待更新
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《驅魔人：信仰者》重點三丨驅魔人：信仰者影評
影評有待更新
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《驅魔人：信仰者》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《驅魔人：信仰者》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：驅魔人：信仰者電影劇照