驅魔人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.7 上映
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《驅魔人》於10.7 在香港上映！《驅魔人》由愛倫貝絲蓮, 麥路斯道主演，東方新地為你整合《驅魔人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《驅魔人》7大入場前必看重點
《驅魔人》重點一丨電影詳情
《驅魔人》重點二丨劇情簡介
《驅魔人》重點三丨驅魔人影評
《驅魔人》重點四丨電影預告
《驅魔人》重點五丨預告片段曝光
《驅魔人》重點六丨電影彩蛋
《驅魔人》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《驅魔人》重點一丨電影詳情
|《驅魔人》電影詳情
|名稱
|驅魔人 (The Exorcist)
|片種
|恐怖
|編劇
|—
|導演
|威廉佛烈堅
|主演
|愛倫貝絲蓮, 麥路斯道
|片長
|2小時2分
|級別
|IIB 級
|語言
|英語 (中文字幕)
|上映
|2023年10月7日, Sat (重映)
《驅魔人》重點二丨劇情簡介
驅魔人劇情講述愁雲慘淡的喬治城，一幢普通公寓內，單親媽媽克莉絲（愛倫貝絲蓮 飾）和女兒芮根生活於此。然而近一段時間，克莉絲卻被女兒種種怪異的舉止折磨得煩躁不堪。芮根的行爲舉止怪異，迥異常人。克莉絲帶她求醫問卜，終無所獲，甚至精神科醫生也束手無策。萬般無 奈之下，幾近絕望的母親求助於莫林神父（麥路斯道 飾），一個有着豐富驅魔經驗的老者。恐怖的夜晚，神父與藏身少女體內的惡魔展開連番較量。這是一個註定讓無數人永生難忘的惡魔之夜……
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《驅魔人》重點三丨驅魔人影評
影評有待更新
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《驅魔人》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《驅魔人》重點五丨預告片段曝光
圖片來源：驅魔人電影劇照