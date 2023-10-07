驅魔人

驅魔人影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！10.7 上映

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《驅魔人》於10.7 在香港上映！《驅魔人》由愛倫貝絲蓮, 麥路斯道主演，東方新地為你整合《驅魔人》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

《驅魔人》7大入場前必看重點

《驅魔人》重點一丨電影詳情
《驅魔人》重點二丨劇情簡介
《驅魔人》重點三丨驅魔人影評
《驅魔人》重點四丨電影預告
《驅魔人》重點五丨預告片段曝光
《驅魔人》重點六丨電影彩蛋
《驅魔人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

《驅魔人》重點一丨電影詳情

《驅魔人》電影詳情
名稱 驅魔人 (The Exorcist)
片種 恐怖
編劇
導演 威廉佛烈堅
主演 愛倫貝絲蓮, 麥路斯道
片長 2小時2分
級別 IIB 級
語言 英語 (中文字幕)
上映 2023年10月7日, Sat (重映)
驅魔人電影劇照
驅魔人 （圖片來源：驅魔人電影劇照）

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《驅魔人》重點二丨劇情簡介

驅魔人劇情講述愁雲慘淡的喬治城，一幢普通公寓內，單親媽媽克莉絲（愛倫貝絲蓮 飾）和女兒芮根生活於此。然而近一段時間，克莉絲卻被女兒種種怪異的舉止折磨得煩躁不堪。芮根的行爲舉止怪異，迥異常人。克莉絲帶她求醫問卜，終無所獲，甚至精神科醫生也束手無策。萬般無 奈之下，幾近絕望的母親求助於莫林神父（麥路斯道 飾），一個有着豐富驅魔經驗的老者。恐怖的夜晚，神父與藏身少女體內的惡魔展開連番較量。這是一個註定讓無數人永生難忘的惡魔之夜……
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《驅魔人》重點三丨驅魔人影評

影評有待更新
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《驅魔人》重點四丨電影預告

預告有待更新
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《驅魔人》重點五丨預告片段曝光

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《驅魔人》重點六｜電影彩蛋

現時暫未有驅魔人彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《驅魔人》重點七｜上映時間、場次及預售情況

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圖片來源：驅魔人電影劇照

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