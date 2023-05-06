驚天救援｜5.11 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告
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《驚天救援》於5.11 在香港上映！Sundaykiss為你整合《驚天救援》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
2023必睇電影上映推介
|《驚天救援》電影詳情
|名稱
|驚天救援 (Flashover)
|片種
|災難
|編劇
|—
|導演
|彭順
|主演
|杜江, 王千源, 佟麗婭, 韓雪, 俞灝明, 韓東君, 羅嘉良, 蘇岩, 胡軍, 蔣夢婕, 王戈, 印小天, 丁海峰, 伊麗媛, 張揚, 鄭中玉, 張逸倫, 孫書博, 張竣杰, 劉彥希, 張勛, 趙濱, 馬瑤瑤, 李鈺
|片長
|1小時54分
|級別
|IIB 級
|語言
|普通話 (中文字幕)
|上映
|2023年5月11日, Thu (公映)
《驚天救援》丨劇情簡介
一場突如其來的地震波及整個灌城化工園區，管道洩漏觸發爆炸不斷。濃煙滾滾、火光沖天，災難迅速升級，如果任其蔓延，整座城市將被夷為平地……面對要救火又要救人的嚴峻考驗，消防救援站一眾隊員第一時間奔赴重災區，危難時刻爭分奪秒，用生命守護生命。
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