驚天救援

驚天救援｜5.11 上映、影評率先看！入場前必看亮點劇情+終極預告

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《驚天救援》於5.11 在香港上映！Sundaykiss為你整合《驚天救援》上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。

2023必睇電影上映推介
《驚天救援》電影詳情
名稱 驚天救援 (Flashover)
片種 災難
編劇
導演 彭順
主演 杜江, 王千源, 佟麗婭, 韓雪, 俞灝明, 韓東君, 羅嘉良, 蘇岩, 胡軍, 蔣夢婕, 王戈, 印小天, 丁海峰, 伊麗媛, 張揚, 鄭中玉, 張逸倫, 孫書博, 張竣杰, 劉彥希, 張勛, 趙濱, 馬瑤瑤, 李鈺
片長 1小時54分
級別 IIB 級
語言 普通話 (中文字幕)
上映 2023年5月11日, Thu (公映)

《驚天救援》丨劇情簡介

一場突如其來的地震波及整個灌城化工園區，管道洩漏觸發爆炸不斷。濃煙滾滾、火光沖天，災難迅速升級，如果任其蔓延，整座城市將被夷為平地……面對要救火又要救人的嚴峻考驗，消防救援站一眾隊員第一時間奔赴重災區，危難時刻爭分奪秒，用生命守護生命。

5 大院線戲院連結：


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撰文：相關機構圖片來源：相關機構

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