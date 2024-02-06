鬼太郎誕生 咯咯咯之謎影評｜ 7大入場前必看重點！電影劇情影評+終極預告！3.7 上映
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《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》於3.7 在香港上映！東方新地為你整合《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》7大入場前必看重點、上映日期、影評分析、預告、片尾彩蛋等電影資訊 。
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》7大入場前必看重點
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點一丨電影詳情
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點二丨劇情簡介
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點三丨鬼太郎誕生 咯咯咯之謎影評
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點四丨電影預告
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點五丨預告片段曝光
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點六丨電影彩蛋
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點七｜上映時間、場次及預售情況
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點一丨電影詳情
|《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》電影詳情
|名稱
|鬼太郎誕生 咯咯咯之謎
|片種
|動畫
|編劇
|—
|導演
|—
|主演
|—
|片長
|待定
|級別
|待定
|語言
|日語 (中英文字幕)
|上映
|2024年3月7日, Thu (公映)
《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點二丨劇情簡介
鬼太郎誕生 咯咯咯之謎劇情講述前所未見，最為人畏懼的禁忌故事， 如被吞雲吐霧揚起的麈埃，綴落至迷濛的窗戶上， 輕輕一抹，始能看見彼方故事的原點—— 他，是尋找失蹤妻子去向的幽靈族男子， 他，是身懷密令、欲伸大志的上班族男子， 他，是未曾降生，等待著未來降臨的嬰兒。 前兩者身世迥異，一場災劫卻將他們的前路捲纏起來， 命運的巨輪將引導出恐怖，抑或救贖？ 「他們」又將如何見證「他」的誕生？ 來，讓我們張開眼睛，用雙眼親身見證， 那孩子的誕生、受祝願的未來，以及他們的過去與約定。 首次揭露鬼太郎父親等人的故事—— 藏於深淵中的謎團，將於《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》中一一揭曉。
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《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點三丨鬼太郎誕生 咯咯咯之謎影評
影評有待更新
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《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點四丨電影預告
預告有待更新
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《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點五丨預告片段曝光
預告有待更新
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《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點六｜電影彩蛋
現時暫未有鬼太郎誕生 咯咯咯之謎彩蛋消息，東方新地將為你持續更新！
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《鬼太郎誕生 咯咯咯之謎》重點七｜上映時間、場次及預售情況
- 英皇戲院｜現正發售｜即將上映
- 百老匯戲院｜現正發售｜即將上映
- 嘉禾院線｜現正發售｜即將上映
- MCL Cinemas｜現正發售｜即將上映
- Cinema City｜現正發售｜即將上映
- 新寶院線｜現正發售｜即將上映
圖片來源：鬼太郎誕生 咯咯咯之謎電影劇照